‘Ziyech zit als stilist tegen het rijtje Cruijff, Van Basten, Bergkamp aan'

Hakim Ziyech maakte in de afgelopen twee seizoenen met name in de Champions League veel indruk als spelmaker van Ajax. Het leverde de aanvallende middenvelder in februari een meerjarig contract op bij Chelsea, dat de international van Marokko deze zomer verwelkomt in Londen. In de voetbalpodcast van de NOS wordt overwegend positief gesproken over slagingskansen van Ziyech in de Premier League.

"Ziyech zal niet worden opgegeten in Engeland, hij beschikt over zoveel kwaliteit", voorspelt voetbalcommentator Jan Roelfs. "Als ik een rijtje van Ajacieden maak, denk ik aan Johan Cruijff, Marco van Basten, Dennis Bergkamp en Hakim Ziyech, in die volgorde. Ik vind echt dat hij daar als stilist dicht tegenaan zit." Volgens Roelfs is de middenvelder van een uitstervend ras. "Ik ga voor iemand als Ziyech naar het stadion, dat is voor mij een belangrijke voorwaarde. Daar zijn maar weinig voetballers van."

Roelfs weet dat de Premier League veel fysieke kracht vergt, maar hij hoopt niet dat Ziyech hierdoor extra veel aandacht zal schenken aan krachttraining. "Zoals Willem van Hanegem al zei: Hij blijft altijd zijn acties maken, ook als het niet lukt." Een bepaald spelonderdeel van Ziyech kan volgens Roelfs wel nog een stuk beter. "Dat balverlies zal naar beneden moeten, want daar zal hij op worden afgerekend. Ik denk dat hij in Engeland gaat slagen."

Collega-commentator Jeroen Elshoff is het roerend eens met de analyse van Roelfs. "Nu gaan we eindelijk zien wat hij waard is. Ik denk ook dat Ziyech het gaat redden, maar net zoals elke speler die naar de Premier League vertrekt zal het heus niet vanaf de eerste dag allemaal fantastisch zijn. Het zal bij Chelsea heus wel even aanpassen worden, maar dat kan Ziyech altijd heel goed. Dat heeft hij in het verleden wel bewezen." Ziyech, die in Nederland verder uitkwam voor sc Heerenveen en FC Twente, tekende bij Chelsea een contract tot medio 2025. Met zijn overgang is een transfersom van veertig miljoen euro gemoeid.