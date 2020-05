Chelsea, Real, Inter, Juve én AZ loeren; Ajax krijgt duidelijke boodschap

Xavier Mbuyamba heeft Barcelona verteld dat hij graag een nieuwe uitdaging wil aangaan, zo meldt Voetbal International maandagmiddag. De negentienjarige verdediger tekende vorig jaar zomer een contract tot medio 2023 bij de Catalaanse topclub, maar ziet door alle onrust binnen de club minder perspectief. Zaakwaarnemer Chris Barros laat weten dat veel topclubs azen op de Nederlander.

Barcelona ziet wel potentie in Mbuyamba en wilde het contract openbreken, maar toen de coronacrisis uitbrak werd die afspraak geschrapt. Barros wil een duidelijk toekomstbeeld voor Mbuyamba, maar die blijft vooralsnog uit. "De onduidelijkheid is enorm", stelt de belangenbehartiger. "Er komt een nieuwe presidentsverkiezing aan en het zou zomaar kunnen dat er dan veel nieuwe mensen in de directie komen. Politiek is het heel onrustig en sportief is er veel verdeeldheid."

Frenkie weer op trainingsveld Barcelona, Messi verschijnt zonder baard

Volgens Barros heeft zijn cliënt voldoende transferopties. "Bijna alle grote clubs in Europa hebben wel eens geïnformeerd naar Xavier. Real Madrid zit daar ook bij, zij zijn serieus met hun opleiding bezig, maar dat zou natuurlijk wel een gevoelige overstap zijn. Juventus en Internazionale hebben interesse, net als topclubs uit Duitsland en Engeland. Chelsea heeft de beste papieren. Daar zijn we natuurlijk vorig jaar al uitgebreid mee in gesprek geweest."

Volgens Barros is Chelsea zeer concreet. "Zij hebben een fantastische presentatie gegeven. Er heerst daar een unieke voetbalsfeer. Je zit tijdens de lunch meteen tussen de eerste elftal spelers en de club heeft een erg ambitieus plan geschetst voor Xavier. Zij denken echt dat hij over één à twee jaar in de basis kan staan bij het eerste", aldus de zaakwaarnemer.

Als Mbuyamba veel minuten wil maken volgend seizoen, lijkt een stap naar de Eredivisie logischer. "Ajax is in Nederland eigenlijk de enige club die het financieel kan opnemen tegen die topclubs, maar daar speel je ook niet zomaar en een overstap van Barça B naar Jong Ajax is voor Xavier geen optie. AZ is wat dat betreft een logischere keuze, zij zijn in Nederland het meest concreet. FC Utrecht heeft een samenwerkingsverband met Barcelona en zou ook een mogelijkheid kunnen zijn."