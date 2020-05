‘Alleen Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en FC Utrecht zijn nu interessant voor mij'

Afgelopen weekeinde werd er weer gevoetbald in de twee bovenste Duitse divisies. Dit betekende dat een groepje Nederlanders voor het eerst in actie mocht komen sinds het stilleggen van de competitie in maart. Ook de 26-jarige Joost van Aken mocht bij VfL Osnabrück in de basis aantreden tegen koploper Arminia Bielefeld, de koploper van de 2. Bundesliga, en hij kwam met zijn ploeg tot een 1-1 gelijkspel. De mandekker is nog tot 1 juli gehuurd van Championship-middenmoter Sheffield Wednesday. Voetbalzone sprak Van Aken om te horen hoe de hervatting van de competitie hem bevallen is.

In de zomer van 2017 werd Van Aken voor een transfersom van naar verluidt drie miljoen euro door de Britten overgenomen, na bijna honderd officiële duels op het hoogste niveau gespeeld te hebben voor sc Heerenveen. In zijn eerste seizoen in Engeland kwam hij veel in actie voor de club uit Sheffield, maar door verschillende blessures en twee enkeloperaties was hij een poos uit de roulatie. Met nog twee contractjaren te gaan, wist VfL Osnabrück de linksbenige verdediger afgelopen zomer voor een jaar naar Duitsland te halen.

Joost, hoe heeft de afgelopen periode er voor jou uitgezien?

“Nadat de competitie werd stilgelegd, hebben we eerst nog een week doorgetraind. Toen bleek dat er voorlopig niet gevoetbald zou worden, zijn we tien dagen naar huis gestuurd en ben ik even teruggegaan naar Nederland. Er kwam in Duitsland echter al vrij snel toestemming om weer in kleine groepjes te gaan trainen waardoor we het ritme weer konden oppakken. Daarbij werd zeker geen gas teruggenomen en het leek wel een wekenlang trainingskamp!”

Van Aken in actie tijdens het 1-1 gelijkspel tegen Arminia Bielefeld.

Wat voor consequenties had het voor jullie als groep?

“In de periode dat we niet speelden in april werd ons gevraagd als groep tien procent salaris in te leveren; daar zijn we mee akkoord gegaan. Vooralsnog zijn er geen andere financiële consequenties. Daarnaast werd vanuit de club niemand verplicht om te spelen. Als we om welke reden ook ons niet comfortabel zouden voelen om te voetballen, dan hoefde dat niet. In onze selectie zijn verder geen gevallen van corona geweest en iedereen is tot nu toe steeds negatief getest. Eén iemand van de club was indirect in contact gekomen met een patiënt en is daarna direct twee weken in quarantaine gezet. Op dit moment worden we iedere maandag en de ochtend voor het duel getest. Bij ons nog zonder problemen, maar bij SG Dynamo Dresden waren er wel positieve tests en moest iedereen in quarantaine.”

Hoe heb jij de hervatting ervaren?

“Om eerlijk te zijn had ik eerst wel mijn bedenkingen, ook door alle poppenkast eromheen. Maar de bond heeft duidelijke regels ingesteld. Zo gaat de winst direct naar de tegenstander als zich groepen fans rond het stadion verzamelen. In theorie zou je natuurlijk besmet kunnen raken tijdens duels, maar die kans is klein. Het is wel gek dat je op het veld plots alles mag en daarbuiten weer afstand moet houden. De wedstrijd zelf voelde door het lege stadion meer als een oefenduel en een verplicht nummertje voor beide kanten. Tegenstander Bielefeld is de nummer één, dus wij speelden vrij defensief. Ik denk niet dat de gemiddelde televisiekijker lang is blijven hangen, haha. Qua fitheid viel het me trouwens niet tegen. Uit de statistieken bleek ook dat we niet minder gelopen hadden, maar je kon wel merken dat de pijp na zeventig minuten aardig leeg was bij iedereen.”

Joost van Aken met ploeggenoot Maurice Trapp.

Hoe bevalt de overstap naar Duitsland tot dusver?

“Heel goed! De competitie is mooi en het niveau is goed. Het is tot nu toe alles geworden wat ik gehoopt had, doordat ik veel heb gespeeld in verschillende rollen. De Championship is goed vergelijkbaar met de 2. Bundesliga, hoewel ze hier iets meer proberen te voetballen. Fysiek is het hier zeker ook, tot nu toe staat de teller op een lip doormidden, twee hechtingen in mijn achterhoofd, een hersenschudding en een keer dizzy van het veld. Ze doen hier zeker geen stapje terug en ik ook niet. Ik hoop nu vooral fit te blijven en met Osnabrück ons in dit jaar na de promotie te handhaven.”

Hoe kijk je terug op je overstap naar Sheffield Wednesday?

“Ik heb er zeker geen spijt van, want ik ben daar een veel betere verdediger geworden. In Nederland wordt aan het verdedigende aspect van het spel toch minder aandacht besteed en je wordt in de Eredivisie sowieso minder getest dan in de Championship en Duitsland. Blessures en gebrek aan fitheid hebben me opgebroken en daarna heb ik niet meteen mijn kwaliteit kunnen tonen. Dat neem ik mezelf verder niet kwalijk; ik had gewoon een beetje tijd nodig. Nu is dat al stukken beter en ik ben tevreden met hoe het verlopen is tot nu toe.”

Nog acht duels in Duitsland en één contractjaar in Engeland te gaan. Wat zijn je plannen?

“Je moet altijd voorzichtig zijn met wat je zegt, maar ik ben nu 26 en wil vooral ergens heen waar de kans op speelminuten maximaal is. Liever een stapje lager en volwaardig lid van de selectie zijn dan een stap hoger en niet alles spelen. Dat kan in Engeland zijn, maar ik schat de kans in Duitsland nu groter in. Sheffield heeft laten weten dat ze willen dat ik terugkom, maar ook ieder bod in overweging zullen nemen. Osnabrück heeft gezegd tevreden te zijn, maar dat ze een poging zullen wagen is vanuit financieel perspectief onwaarschijnlijk: ze hebben niet de middelen transfersommen te betalen.”

In seizoen 2 van WAGs was Joost van Akens vriendin Céline Schols te gast.



In hoeverre is een terugkeer naar Nederland een optie?

“Buiten Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en FC Utrecht is die stap voor mij niet interessant en als je reëel bent zullen die clubs nu waarschijnlijk niet snel aankloppen. In een eerder stadium waren er opties bij andere Nederlandse clubs, maar zo snel terugkeren uit het buitenland voelde toch als opgeven. Mijn ambitie is nu opklimmen in deze divisie en doorstromen naar de onderkant van de Bundesliga. Als ik fit blijf, moet dat kunnen. Deze competitie helpt me nu ook verder denk ik en daarnaast is het financieel ook aantrekkelijker om over de grens te spelen. Als de voorwaarden goed zijn, sta ik ook open voor andere landen. Ik heb al tegen Céline (zijn vriendin, Dingemanse) gezegd dat ze overal rekening mee moet houden, haha!”