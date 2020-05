Herstart in Premier League krijgt vorm na unaniem akkoord tussen clubs

De herstart van het seizoen in de Premier League begint steeds meer vorm te krijgen. Tijdens een aandeelhoudersvergadering hebben de clubs op het hoogste niveau maandag door middel van een stemming besloten dat er met ingang van dinsdag kan worden begonnen met trainingen in groepjes van vijf. Deze maandag nog zullen alle clubs de spelers en stafleden testen op het coronavirus, daar het zonder negatieve test niet mogelijk is om op het trainingsveld te verschijnen.

Vertegenwoordigers van de Engelse clubs kwamen maandag bijeen om uitgebreid te praten over het zogeheten ‘Project Restart’. Alle aanwezigen waren tijdens de stemming unaniem voor het trainen in kleine groepjes, zo benadrukt de Premier League in een officieel statement. Bij de meeste clubs werkten spelers de afgelopen weken individuele oefensessies af op het trainingscomplex. In de periode daarvoor werd de conditie vanwege de coronacrisis noodgedwongen in de thuissituatie op peil gehouden.

In de volgende fase van de hervatting van het voetbal in Engeland dienen de clubs in de Premier League een onafhankelijke medisch expert aan te stellen, om ervoor te zorgen dat de strikte regels omtrent het coronavirus worden nageleefd. Spelers moeten de komende voldoende afstand houden en het maken van contact met ploeggenoten is nog steeds ten strengste verboden. De komende tijd zullen alle betrokken partijen geregeld overleg voeren over de ontwikkelingen rondom de coronacrisis.

In Engeland leeft de hoop dat de Premier League, die sinds medio maart stilligt, rond 12 juni hervat kan worden. Er staan nog negen speelronden op het programma en koploper Liverpool heeft nog twee overwinningen nodig om de eerste landstitel sinds 1990 in de wacht te slepen. De veiligheid en gezondheid staat wel voorop bij de plannen van de hervatting, zo benadrukt de Premier League in de verklaring van maandag.