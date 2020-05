Feyenoord hakt knoop door en breekt met Renato Tapia

Renato Tapia gaat Feyenoord verlaten. De middenvelder uit Peru bevestigt op Instagram in gesprek met César Vivar, journalist van Radio Ovación, dat zijn contract niet wordt verlengd. "Op 30 juni loopt mijn contract bij Feyenoord af en de club heeft besloten om de verbintenis niet te verlengen." De 53-voudig international speelde sinds januari 2016 voor de Feyenoord en kwam uiteindelijk tot 69 wedstrijden, 2 goals en 4 assists voor de club.

Tapia maakte begin 2016 de overstap van FC Twente naar Feyenoord. De 24-jarige middenvelder wist nooit het volledige vertrouwen te winnen in Rotterdam, maar kwam wel regelmatig aan spelen toe. Vanaf januari 2019 werd hij een halfjaar uitgeleend aan Willem II. Afgelopen seizoen kwam Tapia tot 26 duels. Onder Jaap Stam maakte de verdedigende middenvelder nog veel speelminuten, maar sinds de entree van Dick Advocaat moest hij het met invalbeurten doen.

Het vertrek van Tapia komt niet als een verrassing, daar diverse media al hadden gemeld dat Feyenoord niet verder zou gaan met de international. Het is nog niet bekend waar Tapia volgend seizoen zal spelen. Eerder werd hij in verband gebracht met het Mexicaanse Cruz Azul. "Dat zou mooi zijn geweest, maar de omstandigheden op dat moment waren niet juist", zegt Tapia. "Ik heb de deur nooit dichtgegooid voor Cruz Azul. Op dat moment was het het beste om te blijven en dat was achteraf ook de beste keuze."

Feyenoord probeerde Tapia eerder van de hand te doen. Er lag volgens Voetbal International een lucratief contract voor hem klaar bij het Russische Lokomotiv Moskou. Naast Cruz Azul hadden ook Boca Juniors en Celtic belangstelling voor Tapia. Ondanks alle interesse bleef Tapia echter onder contract staan bij Feyenoord, de club waarmee hij in 2017 de landstitel pakte.