Callum Hudson-Odoi door model beschuldigd van verkrachting

Er is meer duidelijkheid gekomen over het conflict tussen Callum Hudson-Odoi en een lingeriemodel in de nacht van zaterdag op zondag. Diverse Engelse media gaven aan dat de aanvaller van Chelsea en het model ruzie hadden gehad en dat zij rond 04.00 uur 's nachts de politie belde en om een ambulance vroeg. Nu laat een woordvoerder van de politie weten dat de vrouw Hudson-Odoi beschuldigt van verkrachting.

"De politie en de ambulance werden om 03.53 uur zondagochtend 17 mei gebeld met betrekking tot een vrouw die zich niet goed voelde. Toen de hulpdiensten arriveerden, claimde een vrouw dat ze was verkracht. Ze werd naar het ziekenhuis vervoerd. Een man werd ter plekke gearresteerd op verdenking van verkrachting. Hij is op borgtocht vrijgelaten en zal zich midden juni weer moeten melden."

Chelsea heeft nog niet gereageerd op het verhaal. Volgens the Sun had Hudson-Odoi het model online leren kennen. De negentienjarige buitenspeler zou haar hebben gevraagd om in lingerie naar het huis te komen, nadat ze enkele suggestieve foto's had verzonden aan Hudson-Odoi. De Engelsman zou het model hebben laten ophalen met zijn auto, maar toen ze eenmaal samen in zijn huis waren, ging het mis.

Volgens buren van Hudson-Odoi was de vrouw rond 20.00 uur bij het appartement aangekomen. "Ze zag er heel stijlvol uit, het was het soort meisje dat je ziet in Love Island", werd een omwonende geciteerd door the Sun. "Ze had een dure tas van Louis Vuitton bij zich. Het huis zat uiteindelijk vol politieagenten. Er is boven op het dakterras politielint geplaatst, maar ik weet niet of dat met dezelfde gebeurtenis te maken heeft."