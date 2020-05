‘Ik wilde ook met Ronaldo op de foto, maar ik denk dat hij boos was vertrokken’

Miroslav Stoch tekende als speler van Fenerbahçe in 2012 voor een fabelachtig doelpunt. De geweldige volley van net buiten het strafschopgebied leverde de Slowaakse aanvaller in januari 2013 zelfs de Puskas Award op, waarmee concurrenten Neymar en Radamel Falcao werden afgetroefd. Stoch, die in 2010 nog kampioen werd met FC Twente, zal de uitreiking van de prestigieuze prijs nooit meer vergeten.

"Ik zat daar tussen alle beste spelers en trainers van de wereld. Het leek de hemel wel", blikt Stoch, tegenwoordig actief voor PAOK Saloniki, op verzoek van VICE Sports terug op de uitreiking van zeven jaar geleden. "Terwijl die show bezig was, wist ik nog steeds niet of ik gewonnen had, want er kon nog gestemd worden. Het ging tussen Neymar, Radamel Falcao en mij." De favorieten werden echter verslagen door de vleugelaanvaller. "Ik had uiteindelijk bijna tachtig procent van de stemmen, omdat al die Turkse fans massaal hadden gestemd."

Stoch had in alle consternatie niet in de gaten dat Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, die waren genomineerd voor de Gouden Bal, ook aanwezig waren in de zaal. "Om eerlijk te zijn heb ik het totaal niet meegekregen", erkent de voormalig Twente-speler. "Carlos Valderrama (oud-international van Colombia, red.) sprak mijn naam heel raar uit, ik begreep nog net dat het om mij ging. Toen ik opstond, zag ik door de zenuwen eigenlijk helemaal niets meer. Ik kreeg een soort black out, het werd compleet zwart voor mijn ogen."

De buitenspeler uit Slowakije had zijn zenuwen echter weer snel onder controle. "Gelukkig wel. Nadat ik de prijs in ontvangst had genomen, ging ik terug richting mijn plek. Ik zat daar tussen Josep Guardiola en Vicente Del Bosque. Ze feliciteerden me en zeiden dat ze het een lekkere goal vonden", vervolgt Stoch zijn relaas. De routinier werd al snel van alle kanten aangeklampt. "Na de show kwamen alle spelers achter de schermen nog samen. Daar ben ik op de foto gegaan met Messi, Andrés Iniesta en Xavi. Ik wilde ook nog graag op de foto met Cristiano Ronaldo, maar hij was nergens te bekennen. Messi won dat jaar de Gouden Bal, dus ik denk dat Ronaldo boos was vertrokken."