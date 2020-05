‘Frenkie de Jong maakt indruk en steekt er bovenuit bij Barcelona’

Frenkie de Jong maakt indruk bij Barcelona tijdens de eerste trainingsweken sinds de uitbraak van het coronavirus. Onlangs hervatte de Catalaanse grootmacht de training met spelers die beduidend minder fit waren dan vóór de crisis. Volgens AS is De Jong 'logischerwijs' een van de fitste spelers in de selectie momenteel.

Spelers moesten tijdens de coronacrisis thuis een programma afwerken. Ook De Jong moest individueel trainen, maar in tegenstelling tot zijn teamgenoten verbleef hij in Nederland. In Spanje waren de regels inzake de coronacrisis strenger dan in Nederland. De Jong kon onder meer buiten trainen en volgens AS is het resultaat zichtbaar. Volgens de berichtgeving legde de middenvelder tijdens de trainingen het hoogste aantal kilometers af.

Naast De Jong maakt naar verluidt ook rechtsback Nélson Semedo, die wordt gelinkt aan een transfer, indruk. Over het algemeen is de technische staf wel tevreden over de fysieke gesteldheid van de selectie. Het is echter afwachten wanneer men in Spanje weer wedstrijden gaat afwerken. In Duitsland is de competitie afgelopen weekend hervat, terwijl de Engelse Premier League mogelijk medio juni verdergaat.