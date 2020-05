Mededeling Hoedt over meetrainen bij AZ lijkt onwaar: ‘Wisten van niks’

Wesley Hoedt traint voorlopig mee met zijn oude werkgever AZ, al benadrukt de centrumverdediger dat een definitieve terugkeer in Alkmaar geen optie is. De beslissing van de mandekker om tijdelijk aan te sluiten bij het elftal van trainer Arne Slot wekt bevreemding bij Royal Antwerp, de club die Hoedt voor de coronacrisis huurde van Southampton.

"Wij wisten van niks", laat een woordvoerder van Antwerp maandag weten in een reactie aan Het Laatste Nieuwsblad. Hoedt beschikt bij de Belgische club over een huurcontract tot 30 juni, al zal hij door het definitief stilleggen van de Jupiler Pro League waarschijnlijk niet meer in actie komen voor Antwerp. Desondanks had de voormalig AZ-speler de clubleiding moeten inlichten over zijn keuze om de conditie voorlopig op peil te houden in Nederland, zo klinkt het.

"Het contract is nog altijd rechtsgeldig en bindend", verklaart Sébastien Stassin van de Belgische spelersvakbond Sporta aan bovengenoemde krant. "Zonder dat Hoedt het gevraagd heeft aan Antwerp en zonder hun goedkeuring, kan hij in de problemen komen als hij elders traint. Wat dat concreet is? Een boete, of problemen met de verzekering." Het is afwachten of het bestuur van Antwerp daadwerkelijk actie onderneemt, daar er de hoop is dat Hoedt zijn verblijf in België met een jaar verlengt.

Hoedt gaf zondag tegenover Het Nieuwsblad echter aan dat hij mikt op een topcompetitie en een terugkeer bij AZ of Antwerp niet zit zitten. Uit zijn woorden was overigens op te maken dat er toestemming was gegeven om tijdelijk mee te trainen bij AZ. "Bij Antwerp wordt er tot 25 mei nu eenmaal niks gedaan, hoorde ik, en ik wil niet maandenlang hebben stilgezeten. Dus heb ik bij Southampton, waar ik nog onder contract sta, aangeklopt en heb ik ook bij Antwerp gevraagd of ze het oké vonden. Dus ik train hier nu drie keer per week mee. En wees gerust: we houden ons aan de richtlijnen: geen duels, geen contact."