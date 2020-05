‘Real Madrid wil BBC-tijden laten herleven en werkt aan droomaanval’

Real Madrid is vanwege de aanhoudende coronacrisis niet van plan om deze zomer flink uit te geven. De Koninklijke wacht liever een jaar om enkele topaankopen naar de Spaanse hoofdstad te halen, zo verzekert AS. In 2021 moet de voorhoede van het elftal van trainer Zinédine Zidane naast de reeds aanwezige Eden Hazard bestaan uit Erling Braut Haaland en Kylian Mbappé, zo klinkt het. Een transferbudget voor de ambitieuze plannen is echter nog niet bekend.

Met de komst van Haaland en Mbappé, die al eerder zijn gelinkt aan Real, moet het publiek in het Santiago Bernabéu weer tweewekelijks vermaakt worden, voegt bovenstaande krant daaraan toe. Er wordt in dat kader verwezen naar de ‘BBC-aanval’, bestaande uit Gareth Bale, Karim Benzema en Cristiano Ronaldo. Met dit trio voorin legde de Spaanse grootmacht maar liefst viermaal beslag op de Champions League. Het Real-bestuur wil volgend jaar een nieuwe glorieperiode inluiden met de komst van enkele topaanvallers.

AS wijst tevens op de gemiddelde leeftijd van 24,3 jaar van Hazard, Haaland en Mbappé medio 2021, waardoor Real in aanvallend opzicht nog jaren vooruit kan. Nadeel is echter wel de blessuregevoeligheid van Hazard. Ook in dit opzicht wordt een vergelijking getrokken met voorgangers Bale, Benzema en Ronaldo, die in september, kort na de komst van eerstgenoemde naar Madrid, een gemiddelde leeftijd hadden van 25,6. Bale en Benzema staan nog steeds onder contract, terwijl Ronaldo sinds 2018 voor Juventus uitkomt.

Het is niet de eerste keer dat Real bij Dortmund rondkijkt voor eventuele versterkingen. Robert Lewandowski was jaren geleden ook in beeld bij de beleidsbepalers, maar door twijfel kwam de deal nooit van de grond. De Poolse topschutter koos in 2014 uiteindelijk voor een contract bij Bayern München. Real wil niet dezelfde fout maken en is er daarom op gebrand om Haaland op jonge leeftijd naar LaLiga te halen. Mbappé heeft bij Paris Saint-Germain een contract tot medio 2022 en de Franse topclub wil ten koste van alles voorkomen dat hij over twee jaar gratis vertrekt. De aanvaller op zijn beurt wil na afloop van volgend seizoen uit Parijs vertrekken, zo is her en der al gemeld in de buitenlandse media.