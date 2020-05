Boyata slaat terug na massale ophef: ‘Het was geen kus, zelfs geen viering’

Hertha BSC kende met de 0-3 zege op TSG Hoffenheim een voortvarende hervatting van de Bundesliga. Desondanks werd er na afloop van het duel van zaterdag voornamelijk gesproken over Dedryck Boyata, die ploeggenoot Marko Grujic een kus op de wang gaf na een van de doelpunten van de bezoekers. De Belgische verdediger overtrad hiermee de regels van social distancing, maar Boyata is zich van geen kwaad bewust.

"Het was geen kus en zelfs geen viering", benadrukt Boyata, met een korstondig verleden bij FC Twente, in een boodschap op zijn Instagram-pagina, waar ook het vieren van de treffer terug te zien is. "Ik bied wel mijn excuses aan voor het feit dat ik mijn handen op het gezicht van Marko gelegd heb. Ik wilde hem alleen maar aanwijzingen voor een standaardsituatie geven. We moeten heel voorzichtig, zijn nu we in deze situatie moeten spelen. We dienen dan ook onze manier van juichen aan te passen."

Boyata hoeft niet bang te zijn voor een sanctie, want de De Deutsche Fussball Liga (DFL) liet al snel aan Sport1 weten dat 'juichen niet behoort tot de componenten van het medisch-organisatorische concept’. Clubs en spelers hebben adviezen ontvangen over het spelen tijdens de coronacrisis, maar het niet naleven hiervan levert niet direct een straf op. Ook Hertha-trainer Bruno Labbadia had begrip voor de actie van Boyata.