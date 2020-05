Rel om gebruik van sekspoppen: club gaat door het stof na ophef

FC Seoul heeft excuses aangeboden voor het plaatsen van sekspoppen op de tribunes bij de wedstrijd tegen Gwangju FC (1-0) zondag. De competitie in Zuid-Korea is sinds kort weer van start gegaan en clubs proberen de sfeer in het stadion te verbeteren nu supporters niet aanwezig mogen zijn vanwege het coronavirus. FC Seoul wilde meer sfeer creëren door het plaatsen van 'premium mannequins', maar achteraf bleek het te gaan om sekspoppen.

De poppen waren voorzien van shirts en andere fanartikelen, maar sommige poppen hielden ook borden in hun handen met reclame voor pornosites. Daarnaast was er soms reclame op de kleding van de poppen aanwezig. Fans lieten online hun ongenoegen blijken toen ze ontdekten dat de club reclame maakte voor pornosites, aangezien porno verboden is in Zuid-Korea.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL