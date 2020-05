Karsdorp had verhelderend gesprek met Fonseca: ‘Toen wist ik het zeker’

Rick Karsdorp maakte in de zomer van 2017 voor 16 miljoen euor de overstap van Feyenoord naar AS Roma. Mede door blessureleed kwam de rechtsback niet uit de verf in de Serie A. Afgelopen seizoen keerde hij op huurbasis terug in De Kuip. In de voorbereiding kreeg hij al snel te horen dat er geen ruimte voor hem was in de selectie van trainer Paulo Fonseca.

Karsdorp merkt in gesprek met het Algemeen Dagblad op dat het voetbal in Italië anders wordt beleefd dan in Nederland. “Het gaat altijd over tactiek. Voor een verdediger is bijna niets belangrijker dan de onderlinge afstanden tot elkaar bewaken. We trainden soms gewoon uren zonder bal. En het is allemaal wat individueler dan in Nederland”, aldus Karsdorp. “Mijn eerste trainer Eusebio di Francesco trainde rustig en wilde dat we pas gas gaven in de wedstrijden. Zijn opvolger Claudio Ranieri was echt een geweldige man. Zijn trainingen leken op de manier waarop we hier werken.”

In de zomer van vorig jaar kreeg Karsdorp te maken met de Portugese trainer Fonseca. “Die liet snel weten dat ik mocht vertrekken. Toen wist ik zeker: ik moest en zou terug naar De Kuip. Ik wilde het goede gevoel weer terugkrijgen bij de club waar ik ben opgegroeid”, vertelt de 25-jarige verdediger, wiens contract in Rome nog doorloopt tot medio 2022. Of zijn avontuur in Italië mislukt is? “Dat zullen sommige mensen vast zeggen. Voor ik een bal had getrapt in het shirt van AS Roma moest ik al aan mijn knie worden geopereerd. Ik had in het kampioensjaar van Feyenoord de laatste drie maanden last van mijn knie, maar ik wilde zo graag die landstitel pakken dat ik vrijwel wekelijks met een injectie speelde. De operatie bij AS Roma kostte mij drie maanden. Toen ik terugkwam, scheurde ik snel mijn kruisband tegen Crotone. En later, toen ik na acht maanden terug was, liep ik een hamstringblessure op. Tsja.”

In de Eredivisie kwam Karsdorp vaker aan spelen toe. “Ik wilde hier veertig wedstrijden spelen, dat is niet gelukt, maar dat virus is natuurlijk iets waar niemand ooit rekening mee heeft gehouden. Het niveau dat ik ooit als speler van Feyenoord haalde, dat wilde ik weer heel dicht benaderen. Ik voelde me na de winterstop steeds meer als toen. Ik wilde knallen, de bekerfinale winnen. Maar ja, overmacht”, aldus Karsdorp, die nog twee jaar tegoed heeft in het Stadio Olimpico. “We zien wel wat er gebeurt komende zomer. Ik zou het nog weleens willen proberen.”