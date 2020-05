Kraay junior baalt: ‘Hij is niet ingetogen, hij is net als Mark van Bommel’

Bryan Linssen is bij Vitesse in het bezit van een aflopend contract en is derhalve komende zomer transfervrij op te pikken. Feyenoord had concrete belangstelling voor de 29-jarige aanvaller, maar de onderhandelingen tussen beide partijen draaiden op niets uit. Mario Been en Hans Kraay junior vinden het jammer dat Linssen zijn carrière niet bij de Rotterdammers gaat vervolgen.

“Als ik tussen de regels door mag lezen, heeft Steven Berghuis het ongelofelijk naar zijn zin. Hij ziet dat er weer een absolute voetbalcultuur is, met het aanblijven van Dick. Dat is voor hem ook best wel bepalend geweest”, zo begint Been als Feyenoord tijdens het programma Voetbalpraat van FOX Sports ter sprake komt. “Ik denk dat Leroy Fer gaat bijtekenen, verder komen er wat jonge spelers terug. Of die goed genoeg zijn, zal moeten blijken. Bart Nieuwkoop voor de rechtsbackpositie, want Rick Karsdorp zal niet meer terugkeren.”

“Ik heb gehoord dat ze graag met Edgar Ié en Eric Botteghin willen verlengen. Ié heeft me in het begin kunnen bekoren, maar naarmate het seizoen vorderde, vond ik dat hij wat steekjes liet vallen”, vervolgt de voormalig speler en trainer van Feyenoord. Been stelt dat de linksbuitenpositie bij Feyenoord ‘een dingetje’ blijft. Kraay jr. vraagt hem of hij het ook jammer vindt dat Feyenoord en Linssen er niet uitgekomen zijn. “Ik vind het heel jammer, op drie fronten. Het lijkt me een jongen die in De Kuip geweldig tekeer kan gaan, ik denk dat hij er helemaal niet bang voor zou zijn.”

“Hij speelt bijna iedere wedstrijd. Ik heb dat zitten nakijken en hij is haast nooit geblesseerd. En hij maakt tien tot twintig goals, dus dat was een uitstekende speler voor Feyenoord geweest”, benadrukt Been. Kraay jr. denkt dat Feyenoord Linssen vanwege een andere, specifieke kwaliteit had kunnen gebruiken. “Feyenoord heeft bijna geen koppers, hij kan heel goed koppen. Los van Botteghin en Senesi hebben ze geen echte koppers. Jörgensen is dat ook niet echt.”

Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt aan Been of het een ‘pure centenkwestie’ was. “Ik hoorde dat ze hem vier keer een nieuwe aanbieding hebben gedaan en hij heeft vier keer geweigerd, omdat hij ergens anders meer kon verdienen”, aldus Been. De eveneens aanwezige Vincent Schildkamp stelt dat het logisch is dat Linssen op deze leeftijd een lucratief contract wil ondertekenen. Linssen speelde voor achtereenvolgens Fortuna Sittard, MVV Maastricht, VVV-Venlo, Heracles Almelo en Vitesse.

“Ik weet niet wat hij aangeboden heeft gekregen bij Feyenoord, natuurlijk. Hij heeft heel vaak gezegd: ‘Feyenoord, dat lijkt me geweldig’. En dat is het natuurlijk ook”, antwoordt Been. Hij is wel van mening dat Feyenoord iemand nodig heeft voor de linksbuitenpositie, omdat Luis Sinisterra voorlopig nog uit de roulatie is met een kruisbandblessure. Kraay jr. benadrukt nog eens dat hij het jammer vindt dat Linssen dit niet is geworden. “Hij had prima gepast, want hij is geen ingetogen Limburger. Hij is net als Mark van Bommel, gelijk aanwezig in de kleedkamer. Dat was wel geslaagd. Dit komt nooit meer voor hem.”