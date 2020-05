Wytse van der Goot gaat in op grootste blunder tijdens Ajax - Juventus

Wytse van der Goot maakte in het seizoen 2018/19 naar eigen zeggen de grootste fout uit zijn carrière als voetbalcommentator. Het ging bij hem mis tijdens de ontmoeting tussen Ajax en Juventus in de kwartfinale van de Champions League. “Dat ik de trainer van Ajax, Erik ten Hag, voor drie miljoen mensen Jan van Halst noemde”, aldus Van der Goot in gesprek met Hélène Hendriks.

Van der Goot weet precies waar zijn verspreking vandaan komt. “Dat is een soort weeffout in mijn brein”, zegt hij tegenover Veronica Inside. “In de jaren negentig speelden ze samen op het middenveld bij FC Twente. Toen waren ze allebei nog niet kaal, maar inmiddels wel. En je hebt 'Hag' en 'Halst'. En ik werk veel met Jan in het weekend bij Ziggo, en ik werk regelmatig met Ten Hag als trainer van Ajax als ik hem interview.”

“Die twee zijn een soort eeneiige tweeling in mijn hoofd geworden, waardoor ik ze met elkaar inwissel”, aldus Van der Goot, die vertelt dat het niet erg is om af en toe een fout te maken. “En zo'n verspreking kan je natuurlijk wel maken, dat is niet zo heel erg, als je hem a. corrigeert, en dat deed ik niet, en b. het niet tijdens Ajax - Juventus in de kwartfinale van de Champions League doet.”

Van der Goot heeft veel commentaar gekregen op zijn fout. “Ik dacht niet echt dat de trainer van Ajax Jan van Halst was. Dan merk je wat voor zwembad vol piranha's Twitter natuurlijk af en toe is, of andere sociale media zijn. Iedereen duikt er vol op. En ik snap het ook wel, want als ik thuis zou zitten, zou ik daar ook om lachen en denken: Jezus, wat zegt hij nou? Jan van Halst?”

De commentator had niet de behoefte om later op sociale media zijn fout uit te leggen. Later kwam hij er wel op terug. “Ik heb er een grappig tweetje over gepost. En later, toen ik nog een keer met Van Halst in de studio van Ziggo zat, een foto van ons samen gemaakt en erbij gezet: Er zit hier in de studio een man die beweert dat hij Jan van Halst is!”

Tegenover Panorama vertelde Van der Goot eerder al dat hij in de rust van het duel op zijn fout werd gewezen door Robert Maaskant. “Je begrijpt: dat was wel een kutgevoel. Ik weet wel, ik deed er niemand kwaad mee. En het is een fout die iedereen kan maken, maar oh, wat baalde ik toen ik dat hoorde", aldus de commentator. "Helemaal omdat je weet dat er miljoenen kijken. Grappig is dan wel weer dat Ten Hag later in Turijn, toen ik de rol van interviewer had, lachend naar me toe kwam en zei: jou moet ik hebben."