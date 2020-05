‘Nieuwe Pirlo’ ruilt voor vijftig miljoen van club

Juventus wil Jorginho graag overnemen van Chelsea, maar moet dan diep in de buidel tasten. The Blues hebben de vraagprijs voor de middenvelder bepaald op 65 tot 70 miljoen euro. (Tuttosport)

Na Manchester City en Manchester United is ook Arsenal in de markt voor Thiago Almada. Het Argentijnse wonderkind van Vélez Sarsfield, eerder gelinkt aan Internazionale en Atlético Madrid, heeft een afkoopclausule van 22 miljoen euro. (Mundo Deportivo)