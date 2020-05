Louis van Gaal onthult reden achter opvallende speech op De Toekomst

Louis van Gaal was afgelopen vrijdag te gast op De Toekomst en daar sprak hij de Ajax-selectie toe. Na een introductie van Erik ten Hag in het Engels, nam Van Gaal het woord en ging hij verder in het Nederlands. De oud-trainer van onder meer Ajax en Barcelona baarde opzien door te vertellen dat onder hem Nederlands de voertaal was geweest. Buitenlandse spelers hadden onder zijn bewind Nederlands moeten leren, zo legde hij uit. Bij Studio Sport verklaart Van Gaal zich nader.

“Dan weten jullie meteen dat als jullie in mijn tijd gekomen zouden zijn je Nederlands had moeten leren. En wel vanaf de eerste dag", zo sprak Van Gaal vrijdag op De Toekomst tegenover spelers uit Zuid-Amerika en Afrika. De oud-trainer was aanwezig bij Ajax ter promotie van zijn nieuwe boek Louis van Gaal, de trainer en de totale mens. Hij deelde een aantal exemplaren uit aan de spelers van Ajax.

“Het viel me op dat Erik Engels sprak. Nou, dat heb ik nooit gedaan", aldus Van Gaal zondagavond bij de NOS. "Wel individueel, maar in groepsverband altijd in de taal van het land. Ik sprak Duits in Duitsland, Engels in Engeland en Spaans in Spanje. Dat heb ik ook allemaal moeten leren, dus waarom zou een professional dat niet hoeven doen? Ik denk dat het heel belangrijk is dat je de taal spreekt en de cultuur leert kennen, waardoor je gemakkelijker een verbinding krijgt met je ploeggenoten. Dat is de reden. Het is niet omdat ík zo graag wil dat je Nederlands praat. Individueel sprak ik wel altijd de taal die de speler sprak, omdat ik dichter bij die jongen wilde komen”, besluit Van Gaal.