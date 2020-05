‘Dirk Kuyt krijgt binnen een week al eerste klus als hoofdtrainer’

Zoals het er nu naar uitziet, wordt de Süper Lig op 12 juni hervat. Voor er in de Turkse competitie gevoetbald wordt, moet Fenerbahçe nog een (tijdelijke) opvolger voor de vertrokken trainer Ersun Yanal aanstellen. President Ali Koç neemt na de ramadan een besluit over de vacante trainerspositie en volgens Fotospor is Dirk Kuyt een serieuze kandidaat om in eerste instantie als interim-trainer te worden aangesteld.

Fenerbahçe kent andermaal een teleurstellend seizoen en bezet momenteel de zevende plek in de Süper Lig, met een achterstand van dertien punten op koploper Trabzonspor. Begin maart werd ‘in onderling overleg’ besloten dat Yanal zou vertrekken bij de Turkse topclub. De oefenmeester, die in december 2018 het stokje overnam van toenmalig interim-trainer Erwin Koeman, trok zijn conclusies na het 2-2 gelijkspel tegen Antalyaspor, maar zat een aantal dagen nog wel op de bank tijdens de halve finale van het bekertoernooi tegen Trabzonspor (2-1 nederlaag). De return van dit duel moet nog afgewerkt worden.

Er werden na het vertrek van Yanal nog twee wedstrijden gespeeld onder het bewind van assistent-trainer Zeki Murat Göle, tegen Denizlispor (2-2) en Konyaspor (1-0 nederlaag). Koç wil nu tot het einde van het seizoen een interim-trainer aanstellen. Kuyt is volgens het Turkse medium ‘verrassend’ naar voren gekomen als kandidaat. De 39-jarige oud-aanvaller krijgt Fenerbahçe dan tot het einde van het seizoen onder zijn hoede. Na de nog resterende negen, of tien als de bekerfinale gehaald wordt, wedstrijden, moet dan besloten worden of Kuyt definitief wordt aangesteld of assistent wordt van een nog aan te stellen trainer.

Kuyt is geen onbekende bij Fenerbahçe, daar hij tussen 2012 en 2015 in het shirt van de Turkse grootmacht speelde. Na drie jaar koos hij voor een terugkeer naar Feyenoord, waar hij in 2017 met de landtitel zijn carrière besloot en aan de slag ging als trainer. Afgelopen seizoen had Kuyt Feyenoord Onder-19 onder zijn hoede en de Rotterdammers wilden hem voor de komende jaargang voor de groep zetten bij de nieuw te vormen Onder-21, maar hier bedankte hij voor. De 104-voudig international wilde liever op verschillende velden rondkijken en ervaring opdoen.

“Dirk heeft een fantastische carrière gehad, op alle gebieden. Als hij in Turkije komt, knikken de mensen nog steeds aan alle kanten naar hem. Hij heeft daar heel veel betekend. Dirk wil nu zijn horizon verbreden, zo heb ik begrepen. Hij wil naar Fener, naar Liverpool en het is voor hem een ideale mogelijkheid om dingen buiten de club te zien. Ik vind, als je zoiets kunt veroorloven, dat het een goede keuze is”, zei huidig Feyenoord-trainer Dick Advocaat in gesprek met het Algemeen Dagblad. Kuyt geldt in Rotterdam als de gedoodverfde opvolger van Advocaat, die onlangs zijn aflopende contract verlengde tot medio 2021.

Kuyt lijkt nu echter sneller dan gedacht een kans te gaan krijgen als eindverantwoordelijke. De ramadan duurt nog tot komende zaterdag, dus Koç lijkt spoedig een besluit te gaan nemen over de leiding bij Fenerbahçe. Indien Kuyt in Istanbul aan de slag gaat, krijgt hij in zijn selectie te maken met Ferdi Kadioglu, Deniz Türüc en Garry Mendes Rodrigues.