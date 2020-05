Geheime autorit van drieduizend kilometer leidt tot recordboete in LaLiga

Pione Sisto ontvluchtte Spanje eind maart, ondanks dat het land op dat moment al twee weken in een lockdown zat. De 25-jarige vleugelaanvaller keerde terug naar zijn thuisland Denemarken, al moest hij daar wel bijna drieduizend kilometer voor rijden. Sisto is inmiddels teruggekeerd naar Spanje en heeft volgens Cadena COPE een flinke boete ontvangen.

Celta de Vigo hervat maandag de groepstrainingen, nadat er afgelopen week al individuele trainingen werden afgewerkt en alle spelers werden onderworpen aan twee tests op het coronavirus. Het was nog even wachten op Sisto, die in Denemarken verbleef. Inmiddels is de aanvaller teruggekeerd in het noordwesten van Spanje en hij heeft meteen de wind van voren gehad van trainer Óscar García en president Carlos Mouriño.

Sisto heeft voor zijn vlucht een boete van 60.000 euro ontvangen, wat de hoogste boete in de clubgeschiedenis is. Op 27 maart besloot de 21-voudig Deens international Spanje met de auto te ontvluchten. Sisto reed ruim drieduizend kilometer terug naar Kopenhagen en zijn werkgever Celta de Vigo kreeg hier pas lucht van toen hij al lang en breed onderweg was. Door zijn vlucht moest de aanvaller in de betreffende week ook de trainingen vanuit huis overslaan.

Celta de Vigo nam Sisto in de zomer van 2016 over van het Deense FC Midtjylland, waar de aanvaller zijn doorbraak in het betaald voetbal beleefde. Sisto, wiens contract bij de huidige nummer zeventien van LaLiga nog loopt tot medio 2021, was dit seizoen in 21 wedstrijden goed voor 4 doelpunten. In Spanje is men overigens voornemens om de competitie in juni weer te hervatten, wat mogelijk is door het versoepelen van de coronamaatregelen.