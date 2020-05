Schotse voetbalbond kent Celtic negende opeenvolgende landstitel toe

Het seizoen in de Schotse Premiership wordt niet afgemaakt, zo heeft de nationale voetbalbond (SPFL) maandag bekendgemaakt na een bestuursvergadering. De bond heeft ervoor gekozen om Celtic uit te roepen tot landskampioen. De grootmacht eindigt met dertien punten voorsprong op nummer twee Rangers FC, zij het met een wedstrijd meer gespeeld. The Bhoys voegen door het besluit de negende opeenvolgende landstitel toe aan het palmares. Hekkensluiter Hearts degradeert uit de Premiership.

Eerder koos de bond er al voor om de tweede, derde en vierde divisie stop te zetten. In Schotland kan onder de huidige maatregels in ieder geval tot 10 juni niet worden gevoetbald en de bond acht het schijnbaar onrealistisch om het seizoen nog te voltooien. De UEFA is reeds op de hoogte gesteld van het besluit om de Premiership voortijdig te schrappen. Schotland volgt het voorbeeld van België door wél een kampioen aan te wijzen, wat in Nederland niet gebeurde. Uiteindelijk zijn 30 van de 38 speelrondes afgewerkt, al zou Rangers nog tegen St. Johnstone spelen.

Murdoch MacLennan, voorzitter van de SPFL, feliciteert via de site van de bond Celtic en de fans van de topclub. "Ook wil ik mijn oprechte medeleven betuigen aan Hearts. We hadden liever gezien dat we de competitie op het veld konden afmaken, in stadions, met fans erbij. Niemand had dit zo gewild, maar gezien de omstandigheden ziet de bond dit als de enige juiste stap."