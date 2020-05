Beugelsdijk zet partner in het zonnetje; viermaal is scheepsrecht voor Falcao

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Tom Beugelsdijk zette zondag zijn jarige partner Melanie in het zonnetje.





Viermaal is scheepsrecht voor Radamel Falcao: na drie dochters zal de Colombiaanse aanvaller eindelijk een zoon krijgen, zo maakte hij zondag bekend via Instagram.





Zondag was sowieso een dag waarop veel voetballers tijd vrijmaakten voor hun familie. Toby Alderweireld, Sergi Roberto en Marc-André ter Stegen trokken eropuit met hun kids, terwijl Cristiano Roanldo zich thuis vermaakte met zijn kroost.





Bayern hervatte de Bundesliga zondag met een 0-2 zege bij Union Berlin. Philippe Coutinho was geblesseerd en bekeek de wedstrijd thuis.





Club Brugge werd afgelopen weekend officieel uit uitgeroepen tot kampioen van België. Ruud Vormer mocht de kampioenstrofee zondag in ontvangst nemen.





Het was zondag prachtig weer in grote delen van Europa. Juninho Bacuna, Nélson Semedo en Zakaria Aboukhlal genoten volop van de zon.





Francesco Totti genoot met zijn partner Ilary Blasi van zijn Rome.





Dani Alves stak zijn bewondering voor zijn partner Joana Sanz zondag niet onder stoelen of banken. De Braziliaan ging letterlijk op één knie.