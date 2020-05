Nicklas Bendtner bekent verlies van ‘haast ongelooflijke’ hoeveelheid geld

Nicklas Bendtner heeft in de beginjaren van zijn profcarrière miljoenen euro's verloren tijdens het pokeren. De aanvaller, die sinds januari zonder club zit, is een groot pokerliefhebber en nam het destijds op tegen spelers met veel meer ervaring. Het resulteerde in veel verliespartijen: naar eigen inschatting is Bendtner omgerekend een kleine zeven miljoen euro kwijtgeraakt. Hij ontkent echter verslaafd te zijn geweest en gokt inmiddels om veel kleinere bedragen, vertelt hij.

Bendtner doet zijn onthulling in Bendtner & Philine, de realityshow die hij samen presenteert met zijn vriendin Philine Roepstorff. De voormalig aanvaller van onder meer Arsenal en VfL Wolfsburg erkent dat hij een 'grote som geld' heeft verloren met Texas Hold 'em. "Een haast ongelooflijke hoeveelheid. Het is moeilijk te zeggen hoeveel het precies is geweest, maar ik schat dat ik bijna 50 miljoen kronen ben verloren (omgerekend 6,7 miljoen euro, red.). Ik heb in mijn leven veel gepokerd en ik speel al sinds mijn negentiende tegen professionele pokeraars", legt hij uit.

"Ik zou niet zeggen dat ik een gokprobleem heb gehad. Ik heb mezelf altijd wel onder controle kunnen houden. Maar ik heb wel echt grote wedstrijden gespeeld", erkent de 32-jarige Deen. Hij zegt dat het 'op een avond in Londen' uit de hand liep, zonder verder in detail te treden. "Het had toen heel verkeerd kunnen aflopen. Dat viel uiteindelijk mee; ik kon leven met de afloop. Maar vanaf die avond ben ik gestopt met hoog inzetten. Ik speel sindsdien om veel kleinere bedragen, vooral voor het spelletje zelf. Binnenkort organiseer ik een pokeravondje met een groep vrienden. We hebben allemaal honderd kronen ingelegd (13,41 euro, red.)."

Bendtner maakte in september 2019 transfervrij de overstap van Rosenborg BK naar FC Kopenhagen en tekende een contract tot het eind van het kalenderjaar. Omdat de grootmacht uit de Superligaen en Bendtner in onderling overleg uit elkaar gingen in december, nadat hij slechts zes duels had gespeeld en niet had gescoord, is de spits momenteel clubloos. Bendtner heeft officieel nog geen punt achter zijn loopbaan gezet en liet onlangs weten dat hij bijna ergens had getekend, maar dat dit afketste door de coronacrisis.