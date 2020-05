Oranje-international ziet Eredivisie-transfer niet zitten met oog op EK

Javairô Dilrosun is blij dat het EK dat aanvankelijk aankomende zomer zou plaatsvinden verplaatst is naar volgend jaar. De 21-jarige vleugelaanvaller van Hertha BSC debuteerde in november 2018 voor het Nederlands elftal in het Nations League-duel met Duitsland, maar behoorde sindsdien niet meer tot de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dilrosun hoopt dat hij de komende maanden dusdanig veel indruk kan maken bij Hertha dat Koeman voor het EK niet meer om hem heen zal kunnen.

Dilrosun beleeft vooralsnog een vrij kleurloos seizoen bij Hertha. De dribbelaar speelde 21 van de 29 mogelijke wedstrijden in alle competities en wist daarin slechts 3 doelpunten en 2 assists aan te tekenen. Hertha hervatte de Bundesliga afgelopen zaterdag met een 0-3 overwinning op bezoek bij TSG Hoffenheim, maar Dilrosun werd door trainer Bruno Labbadia pas één minuut voor tijd ingebracht. De enkelvoudig Oranje-international erkent dat hij een wisselvallig seizoen kent. "We hebben in één seizoen vier trainers gehad. Er is veel gebeurd, dus voor mij is het weer even wennen aan deze trainer", vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.

Deze voetbaljaargang stonden achtereenvolgens Ante Covic, Jürgen Klinsmann, Alexander Nouri en Labbadia voor de groep bij Hertha. Dilrosun kende een moeizame relatie met Nouri: hij speelde slechts één van de vier competitieduels onder leiding van Nouri. Diens voorganger Klinsmann zag het juist wél zitten in de Nederlander. "Eerst had ik een trainer die heel veel vertrouwen in me had. Hij vertelde me soms als ik doordeweeks pijntjes had dat ik drie dagen niet hoefde te trainen, zolang ik maar klaar was voor zaterdag. Dat geeft je gewoon heel veel vertrouwen, wat zich uit op het veld", zegt Dilrosun.

"Vervolgens komt er een andere trainer die je voor de eerste wedstrijd niet gebruikt en op de tribune zet. Dat dwaalt dan rond in je hoofd, maar ik denk dat ik gewoon rustig moet blijven", vervolgt de ex-speler van Ajax en Manchester City. Dilrosun kon bij de hervatting van de Bundesliga tegen Hoffenheim nog niet rekenen op een basisplaats, maar hij denkt dat Labbadia 'met een positief gevoel' naar hem kijkt. "Ik train gewoon goed, op de trainingen doe ik mijn ding. Ik heb denk ik heel veel kwaliteiten en heb vertrouwen dat ik snel weer in de basis kom en de wereld kan laten zien wat ik kan."

Dilrosun hoopt zijn topvorm nu snel te hervinden, ook met het oog op het EK van volgend jaar. "Voor mij is het natuurlijk goed dat het EK met een jaar is uitgesteld. Ik wil nu gewoon zoveel mogelijk wedstrijden spelen en de wereld weer laten zien hoe goed ik ben", vertelt Dilrosun, die onlangs een nieuw, vierjarig contract tekende met Hertha. De linksbuiten hoopt te slagen bij de club uit Berlijn, maar wil hoe dan ook op de radar blijven van Koeman. "Als ik die wedstrijden of minuten hier niet krijg, dan moet ik natuurlijk wel denken aan volgend seizoen. Ik wil volgend seizoen natuurlijk laten zien dat ik op het EK hoor." Een transfer naar een club uit de Eredivisie geniet in elk geval niet zijn voorkeur. "Nee, niet naar de Eredivisie… Ja, je weet het nooit tegenwoordig. Ik ga niet zeggen dat ik niet naar de Eredivisie ga", slikt Dilrosun snel zijn woorden in. "Een paar clubs hebben interesse, maar op dit moment denk ik gewoon aan Hertha, want ik heb daar gewoon mijn contract verlengd."