Woede valt Bayern ten deel na publicatie tegen homofobie op Facebook

Op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie heeft Bayern München een foto geplaatst van een cornervlag in regenboogkleuren. De grootmacht uit de Bundesliga betuigde daarmee steun aan de jaarlijks terugkerende dag, maar de publicatie op Facebook leidde zondag tot talloze felle reacties van personen die het initiatief geen warm hart toedragen.

"Vandaag, en op elke dag: nee tegen homofobie, ja voor tolerantie en diversiteit", schreef Bayern bij de foto. De meest gelikete reacties zijn veelal negatief. 'Borussia Dortmund is nu mijn favoriete club in Duitsland' is op dit moment verreweg de populairste reactie met circa 1100 likes; andere reacties die populair blijken zijn onder meer 'Bayern is rood, geen regenboog', 'Voor deze bullshit is geen plek in het voetbal, zijn jullie serieus?' en 'Veel succes aan Union Berlin'. De post werd geplaatst voor het duel met Union Berlin van zondagavond, dat Bayern met 0-2 won.

Er zijn ook enkele positieve reacties die bovenaan staan; die gaan veelal over hoeveel negativiteit er te vinden is in de 'commentsectie'. 'Mooi om te zien hoe tolerant iedereen is', schrijft een volger cynisch. Een ander: 'De hoeveelheid haat in de reacties is onwerkelijk. Een schande.' Een vrouwelijke Bayern-fan is blij met de post: 'Als iemand uit de LHBTQ-gemeenschap, en bovendien een groot voetbalfan, betekent dit veel voor me. Dank jullie, Bayern', schrijft ze; haar reactie kreeg 193 likes en 173 hartjes.

Bayern plaatste dezelfde foto en dezelfde tekst ook in het Duits; onder die publicatie zijn de reacties ietwat positiever dan onder de internationale variant. 'Homofobie heeft geen plaats in het voetbal. Het voetbal is veelzijdig, net als de hele samenleving', en 'homoseksualiteit moet langzaamaan een plekje krijgen in het voetbal' doen het goed. Maar ook onder die post worden vijandige reacties veel geliket, zoals 'Het is ook oké om normaal te zijn' en 'Houd het bij voetbal, dat is een stuk interessanter'. Evenwel wordt de post van Bayern veel vaker geliket (4400 keer) dan beantwoord met een boze emoji (73 keer); bij de internationale variant is die verhouding 17.000 likes om 9500 boze reacties.