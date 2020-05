Van Gaal onthult na twee jaar ‘niet te weigeren aanbieding’ als trainer

Louis van Gaal vertelde in april 2018 bij Ziggo Sport dat hij zich beraadde over een 'aanbieding die hij niet kon weigeren'. De oud-trainer liet destijds in het midden van welke club of voetbalbond de aanbieding afkomstig was, maar is nu toch bereid om toe te geven dat de avances van de Mexicaanse voetbalbond kwamen.

Van Gaal werd in 2016 ontslagen bij Manchester United. Dat betekende uiteindelijk zijn laatste klus als trainer, maar in 2018 kreeg hij nog wel de kans om aan de slag te gaan als bondscoach. "Dat was een aanbieding van Mexico", vertelt Van Gaal vanavond bij de NOS . "Ik vond dat dat een land was dat wel bij mij zou passen. Ik spreek de taal en ik denk dat ze kansrijk zijn. Ze hebben een goede selectie."

Presentator Jeroen Stomphorst vraagt Van Gaal of Mexico 'een beetje het Oranje van Zuid-Amerika is, met talent, jeugd en creativiteit'. "Ja, dat had ik dus wel zien zitten. Maar ja, er zijn andere afspraken gemaakt", repliceert Van Gaal, die verder niet uitlegt waarom de samenwerking met de Mexicanen uiteindelijk niet doorging. De oud-coach van onder meer Ajax en Barcelona was bij Mexico vermoedelijk in beeld om Juan Carlos Osorio op te volgen: laatstgenoemde zwaaide in de zomer van 2018 af als bondscoach van het land en werd daarna opgevolgd door Gerardo Martino.

In diezelfde zomer had Van Gaal bij Zomergasten overigens al wel laten weten dat hij de 'niet te weigeren aanbieding' naast zich had neergelegd vanwege zijn vrouw Truus. "Als ik alleen op de wereld zou, zijn dan had ik het gedaan. Maar ik ben niet alleen op de wereld. Truus heeft in 1997 haar baan opgezegd voor mij. Tien jaar geleden zijn we getrouwd en toen heb ik gezegd dat ik oud wil worden met haar. Moet ik nu dan zo geil zijn om die job te aanvaarden?", vroeg hij zich toen hardop af.