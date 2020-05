Lewandowski voegt zich bij Messi en Ronaldo; Flick geeft Zirkzee antwoord

Bayern München heeft in de eerste wedstrijd sinds de hervatting van de Bundesliga geen fout gemaakt. In het lege Stadion An der alten Försterei van 1. FC Union Berlin boekte de koploper een 0-2 zege, dankzij doelpunten van Robert Lewandowski en Benjamin Pavard. Daardoor heeft Bayern weer een voorsprong van vier punten op nummer twee Borussia Dortmund. Lewandowski maakte zijn veertigste officiële doelpunt van het seizoen, een mijlpaal die hij ook al bereikte in de voorgaande vier jaargangen (achtereenvolgens 42, 43, 41 en 40 doelpunten). Hij is nu na Cristano Ronaldo en Lionel Messi de enige speler die in deze eeuw in vijf opeenvolgende seizoenen tot minstens veertig doelpunten kwam.

Union Berlin, de nummer twaalf van de Bundesliga, moest het stellen zonder Sheraldo Becker. De Nederlandse aanvaller viel ruim een week geleden met een bovenbeenblessure uit tijdens de training en is nog altijd niet hersteld. Bij Bayern bleef Joshua Zirkzee negentig minuten op de bank zitten; Lewandowski was de spits van de bezoekers. Desondanks zal Zirkzee blij zijn geweest met zijn plek in de wedstrijdselectie. Hij kreeg de voorkeur boven concurrent Jann-Fiete Arp, die volgens BILD in tegenstelling tot Zirkzee wel een goede indruk maakte op de trainingen van Bayern. De onbetwiste eerste spits Lewandowski was vijf minuten voor de pauze verantwoordelijk voor het enige (geldige) doelpunt van de eerste helft, en werd daarmee de eerste speler sinds Stefan Kiessling in het seizoen 2012/13 die in minstens tien wedstrijden in een seizoen de score wist te openen. Kiessling deed dat uiteindelijk twaalf keer.

Het doelpunt kwam voort uit een strafschop waar weinig op af te dingen viel. Leon Goretzka was in het strafschopgebied eerder bij de bal dan Neven Subotic, die de schade probeerde te herstellen met een onhandige trap. Hij raakte daarmee Subotic, waarna arbiter Bastian Dankert naar de penaltystip wees. Lewandowski hield het hoofd koel en zocht met succes de rechterhoek uit. Bayern leek eerder in de wedstrijd al op voorsprong te komen, door een intikker van Thomas Müller, maar die werd afgekeurd na tussenkomst van de VAR. Müller stond net buitenspel, toen hij van dichtbij afrondde na een kopbal van Serge Gnabry richting de verre hoek. Gnabry zal niet blij zijn geweest met zijn ploeggenoot, want de kopbal leek al richting doel te gaan.

Gnabry zelf had de bal ontvangen van Goretzka, die een uitdraaiende hoekschop van Joshua Kimmich had doorgekopt. Bayern speelde evenwel geen grootste eerste helft. Markus Hoffmann, die de honneurs waarnam bij Union Berlin omdat hoofdtrainer Urs Fischer deze week in Zwitserland was vanwege het overlijden van zijn schoonvader, had redenen om de tweede helft met enige hoop tegemoet te treden. Na de pauze bleef Union zich kranig verweren, zonder zelf echt gevaarlijk te worden. Men kwam goed weg toen Thomas Müller kort na de pauze net naast schoot. Maar Pavard maakte aan alle onzekerheid een einde, door negen minuten voor tijd een corner van Kimmich binnen te knikken vanaf de vijfmeterlijn. Zirkee zal stiekem nog gehoopt hebben op een invalbeurt, maar die was hem niet gegund door trainer Hansi Flick.