Chiellini vol bewondering: ‘Een ongekende klasbak, hij is beter dan Neymar’

Giorgio Chiellini is idolaat van Kylian Mbappé. De ervaren verdediger van Juventus zag de Franse aanvaller ruim drie jaar geleden voor het eerst spelen tijdens een Champions League-duel van AS Monaco met Manchester City en raakte direct onder de indruk van diens kwaliteiten. Chiellini is dusdanig onder de indruk van Mbappé dat hij hem zelfs hoger inschat dan diens ploeggenoot Neymar van Paris Saint-Germain.

Chiellini vraagt zich in zijn autobiografie Io, Giorgio af welke speler de hegemonie van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo op ten duur zal doorbreken. "Wie voorbestemd is om de volgende wereldster te worden en de Ballon d’Or gaat winnen zodra Cristiano en Messi stoppen met voetballen? Dat is Kylian Mbappé, echt een unieke speler", zo vertelt de 35-jarige centrumverdediger van Juventus.

Chiellini memoreert dat hij Mbappé voor het eerst live zag spelen op 21 februari 2017, toen de destijds achttienjarige spits met AS Monaco op bezoek ging bij Manchester City in de achtste finales van de Champions League. Monaco verloor weliswaar met 5-3 in Engeland, maar Mbappé speelde een zeer sterke wedstrijd en wist in de eerste helft fraai te scoren: nadat hij was weggelopen uit de rug van directe tegenstander Nicolás Otamendi vuurde hij oog in oog met doelman Willy Caballero hoog raak.

"Het was indrukwekkend", zegt Chiellini over het optreden van Mbappé in het Etihad Stadium. De verdediger bekeek de wedstrijd met Fabio Paratici, sportief directeur van Juventus. "Ik vroeg hem: 'Wie is hij en van welke planeet is hij afkomstig?'" AS Monaco wist na de 5-3 nederlaag toch nog door te stoten naar de kwartfinales van de Champions League, want de return in het Stade Louis II werd enkele weken later met 3-1 gewonnen, mede door opnieuw een treffer van Mbappé.

AS Monaco ontdeed zich vervolgens in de kwartfinales nog van Borussia Dortmund, maar vond daarna in de halve finales zijn Waterloo tegen nota bene het Juventus van onder anderen Chiellini. "Inmiddels is hij 21 en heeft hij het WK al gewonnnen. Hij beschikt over snelheid, techniek en instinct: hij mist niets", vervolgt Chiellini vol bewondering over Mbappé, die AS Monaco in de zomer van 2017 uiteindelijk verliet voor een avontuur bij PSG. In de Franse hoofdstad ging hij door met indruk maken op Chiellini. "Hij is een ongekende klasbak. Hij is naar mijn mening ook beter dan Neymar, hij is consistenter. De wereld ligt aan zijn voeten", besluit de Italiaan.