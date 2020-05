Joël Zwarts kan na sterk seizoen grote stap voorwaarts zetten naar Eredivisie

Als Chidera Ejuke vertrekt bij sc Heerenveen, komt de club mogelijk uit bij Excelsior in de zoektocht naar een vervanger. Volgens het Algemeen Dagblad ziet de club uit Friesland in Joël Zwarts een potentiële versterking voor de selectie. Zwarts beleefde een sterk seizoen met Excelsior in de Keuken Kampioen Divisie en mag daarom hopen op een stap hogerop.

Zwarts, wiens contract in Kralingen nog twee jaar doorloopt, wordt daarnaast al 'geruime tijd' gevolgd door een club uit de Championship. De krant concludeert zodoende dat Zwarts zijn laatste wedstrijd voor Excelsior vermoedelijk al heeft gespeeld. De twintigjarige aanvaller, die als centrumspits en linksbuiten uit de voeten kan, was dit seizoen goed voor 9 doelpunten en 7 assists in 28 competitiewedstrijden.

De linkspoot werd in 2017 door Feyenoord overgenomen uit de jeugdopleiding van Excelsior. Hij zou echter nooit debuteren in het eerste elftal van Feyenoord; de club verhuurde hem in januari 2019 voor een halfjaar aan FC Dordrecht, waarvoor hij tot veertien duels en zes doelpunten kwam. Vervolgens maakte Zwarts, die geen nieuw contract aangeboden kreeg in Rotterdam-Zuid, transfervrij de overstap naar Excelsior.

Of Ejuke in Friesland blijft, is voorlopig nog de vraag. Hij maakte vorig jaar de oversteek van Vålerenga IF naar de Eredivisie en was sindsdien goed voor negen doelpunten en vier assists. Volgens buitenlandse media kan de publiekslieveling inmiddels rekenen op belangstelling van Lazio en Olympique Marseille; die clubs zullen in ieder geval meer moeten betalen dan de twee miljoen euro die Heerenveen neertelde. Door Nigeriaanse media werd Ejuke in de voorbije weken ook in verband gebracht met een overstap naar Feyenoord.