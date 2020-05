Ziyech kreeg nachtmerries van Feyenoorder: ‘Hij haalde me doormidden’

In zijn afscheidsinterview met de NOS heeft Hakim Ziyech landgenoot Karim El Ahmadi aangewezen als zijn zwaarste tegenstander in zijn acht seizoenen in de Eredivisie. Als speler van FC Twente stond Ziyech driemaal tegenover El Ahmadi, toen nog speler van Feyenoord, en de twee middenvelders troffen elkaar viermaal in een Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Namens Ajax gaf Ziyech tweemaal een assist in die duels; scoren deed hij niet in een wedstrijd waarin hij El Ahmadi trof als tegenstander.

Als hij wordt gevraagd naar zijn moeilijkste tegenstander, roept Ziyech zijn allereerste Klassieker in herinnering, op 23 oktober 2016. Twaalf dagen eerder stond hij nog samen met El Ahmadi op het veld in de vriendschappelijke wedstrijd tussen Marokko en Canada (4-0), waarin Ziyech zelf tweemaal scoorde. "We kwamen volgens mij net terug uit Marokko. Het was een week, of een anderhalve week later. We waren de hele week al grapjes aan het maken over de wedstrijd. En na twee minuten hadden we al ons eerste duel”, zo memoreert Ziyech.

Ze troffen elkaar inderdaad vroeg in de wedstrijd: al na 38 seconden zette El Ahmadi zijn landgenoot van de bal op het middenveld, met een tackle in de rug. Arbiter Björn Kuipers floot meteen. “Door midden”, lacht Ziyech. “Zo gebeurde dat nog een paar keer. En ook toen ik nog bij FC Twente speelde. Met hem had ik wel de meeste moeite.” El Ahmadi verliet Feyenoord in de zomer van 2018 en speelt sindsdien voor Al-Ittihad in Saudi Arabië. Ziyech verkast komende zomer naar Chelsea.

Ziyech ziet uit naar zijn dienstverband op Stamford Bridge. Hij denkt dat de stijl van trainer Frank Lampard hem goed zal liggen. "Het voetbal dat ze op dit moment spelen, trekt me gewoon. De trainer wil graag aanvallend spelen en het is hetzelfde als wat ik hier heb: met veel talent werken. Dat vind ik goed, want jonge jongens hebben altijd honger", geeft hij ana.