‘Juve en Barça sluiten bijzondere deal; mogelijk gevolgen voor Ajax’

Juventus en Barcelona hebben een akkoord bereikt inzake een overgang van Nélson Semedo, zo pakt Sport zondagmiddag uit. De Catalaanse sportkrant meldt dat de rechtsback naar Turijn gaat verkassen, terwijl Miralem Pjanic én Mattia De Sciglio de omgekeerde weg bewandelen. Naar verluidt betaalt Juventus ook nog eens 25 miljoen euro. Goal meldt dat er nog geen deal is afgesproken en dat de clubs nog altijd aan het onderhandelen zijn.

Mogelijk heeft de overgang van Semedo én De Sciglio gevolgen voor Ajax, daar Sergiño Dest de laatste tijd vaak wordt gelinkt aan Barcelona. Diverse media, waaronder De Telegraaf, hebben aangegeven dat Barcelona heeft geïnformeerd naar de Amerikaanse back. Volgens de berichtgeving kan Dest de opvolger worden van Semedo, maar mocht De Sciglio daadwerkelijk naar Spanje gaan, dan lijkt een transfer van Dest naar Barcelona onwaarschijnlijker.

Momenteel zou de Portugees de laatste details met Juventus bespreken over het contract van de back in Italië. In de komende uren wordt zelfs een persoonlijk akkoord verwacht. Barcelona zou al akkoord zijn met Pjanic en De Sciglio over hun verbintenissen in het Camp Nou. Men verwacht dat Semedo, in tegenstelling tot middenvelder Arthur, zeker openstaat voor een vertrek bij de Catalaanse topclub.

Middenvelder Pjanic en rechtsback De Sciglio worden beiden in Italië al enige tijd in verband gebracht met een vertrek bij la Vecchia Signora. De twee spelers zouden overbodig zijn bevonden door Maurizio Sarri en mogen uitkijken naar een nieuwe werkgever. Pjanic ligt tot medio 2023 vast, terwijl De Sciglio tot de zomer van 2022 onder contract staat. Semedo, die naar verluidt kibbelt met Barcelona over een contractverlenging, ligt tot medio 2022 vast in Catalonië.