Boëtius en consorten tonen veerkracht in enerverende tweede helft

FSV Mainz 05 beleefde zondagmiddag een redelijke hervatting van de Bundesliga. De ploeg van trainer Achim Beierlorzer, met Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste in de basis en Jeffrey Bruma op de bank, speelde met 2-2 gelijk tegen 1. FC Köln. Door de remise blijft Mainz op de vijftiende plek staan, met vier punten voorsprong op nummer zestien Fortuna Düsseldorf.

De wedstrijd in het RheinEnergieStadion was nog maar een paar minuten aan de gang of de thuisploeg kreeg al een penalty toegewezen. Mark Uth ging naar de grond door een overtreding van Moussa Niakhaté, waarna de spits zelf vanaf elf meter raak kon schieten: 1-0. Mainz ging op zoek naar de 1-1 en onder anderen Boëtius had de mogelijkheid om in de eerste helft zijn ploeg op gelijke hoogte te brengen. De voormalig Feyenoorder mikte echter net naast.

In de tweede helft viel er meer te beleven. Binnen acht minuten na rust kwam Köln op 2-0 door Florian Kainz. De inlopende middenvelder werd vanaf de rechterkant uitstekend bediend door Dominick Drexler en kopte hard raak. Mainz kwam na een uur spelen via invaller Taiwo Awoniyi op 2-1 door een alerte reactie bij een voorzet en de bezoekers bleven daarna azen op de 2-2. Pierre Kunde Malong zorgde uiteindelijk voor de puntendeling door vanaf het middenveld, zonder tegenstand, richting het vijandelijke doel te snellen en de gelijkmaker te maken.