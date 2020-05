‘PSV praat over transfer Dumfries en eist vijftien miljoen’

PSV en AC Milan praten over een transfer van Denzel Dumfries, zo meldt journalist Nicolò Schira zondagmiddag op Twitter. De vleugelverdediger van de Eindhovense club wordt de afgelopen weken vaker in verband gebracht met een overstap naar Milaan, maar nu stelt Schira dat de clubs daadwerkelijk over een transfer praten. Volgens de journalist van La Gazzetta dello Sport zou PSV vijftien miljoen euro verlangen voor Dumfries.

Dumfries ligt momenteel nog tot medio 2023 vast in het Philips Stadion. De voorbije weken wordt de rechtsback vaker gelinkt aan AC Milan, dat bereid zou zijn een aardige geldsom te betalen voor de Oranje-international. Italiaanse media hadden eerder gemeld dat de Milan Ricardo Rodríguez, momenteel verhuurd aan PSV, mogelijk als ruilmiddel gaat gebruiken.

Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldt in een reactie op Twitter dat er bij PSV niemand zich heeft gemeld voor Dumfries. 'Er is dan ook niet over vijftien miljoen euro gesproken, wat elders wordt gemeld. Normaal gesproken loopt dit altijd eerst via Mino Raiola (zaakwaarnemer Dumfries), die vorige week aangaf dat clubs nu andere besognes hebben.'