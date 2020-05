De Telegraaf verklapt twee nieuwe topgegadigden voor Dest

Momenteel heeft alleen Bayern München concrete interesse in Sergiño Dest, zo claimt Mike Verweij zondagmiddag op Twitter. De afgelopen dagen wordt de vleugelverdediger van Ajax in verband gebracht met diverse topclubs, waaronder Barcelona. De journalist van De Telegraaf geeft aan dat ook Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain Dest op de radar hebben staan.

"Status Dest: Bayern als enige concreet", is de Ajax-watcher stellig. "Barcelona informeerde bij de zaakwaarnemers van de Amerikaanse Nederlander naar de situatie van de rechtsback bij Ajax. Net als PSG en Borussia Dortmund overigens. Maar vanwege coronacrisis wacht iedereen even af", besluit Verweij over de status van de Amerikaans international.

Journalist Julien Laurens laat bij ESPN eveneens weten dat PSG heeft geïnformeerd naar Dest. Volgens de Fransman zijn zowel Barcelona als PSG echt op zoek naar een nieuwe rechtsback. Net als Verweij geeft Laurens aan dat Bayern er het beste voor staat. "Het zou me verbazen als Dest volgend seizoen nog voor Ajax speelt", zegt Laurens over de back, die tot medio 2022 vastligt.

"Bayern wil duidelijk iemand die daar tien jaar zou kunnen spelen. Volgens mij voldoet Dest aan alle criteria voor een club als Bayern. Natuurlijk kan je stellen dat hij nog niet zoveel ervaring heeft, maar hij heeft al wel in de Champions League gespeeld en dat staat gelijk aan veel Eredivisie-wedstrijden. Ik denk niet dat ervaring het probleem zal zijn. Hij is negentien en heeft zoveel energie en talent. Ik begrijp wel waarom Bayern op hem aast", besluit Laurens.