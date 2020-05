AZ hoeft nergens op te rekenen: ‘Ik keer niet terug, zoals ik her en der las’

Wesley Hoedt houdt momenteel zijn conditie op peil bij AZ, maar de centrumverdediger benadrukt dat een definitieve terugkeer in Alkmaar niet tot de mogelijkheden behoort. De boomlange mandekker werd voor de coronacrisis door Southampton uitgeleend aan Royal Antwerp, maar ook de Belgische club hoeft niet te rekenen op een langer verblijf van Hoedt. De toekomst lijkt dus ongewis voor de zesvoudig international van het Nederlands elftal, die bij Southampton vastligt tot medio 2022.

"Voor alle duidelijkheid: ik keer niet terug naar AZ, zoals ik her en der las", zo laat Hoedt aan duidelijkheid niets te wensen over in een interview met Het Nieuwsblad. "Bij Antwerp wordt er tot 25 mei nu eenmaal niks gedaan, hoorde ik, en ik wil niet maandenlang hebben stilgezeten. Dus heb ik bij Southampton, waar ik nog onder contract sta, aangeklopt en heb ik ook bij Antwerp gevraagd of ze het oké vonden. Dus ik train hier nu drie keer per week mee. En wees gerust: we houden ons aan de richtlijnen: geen duels, geen contact." Hoedt kwam tussen 2013 en 2015 tot dertig duels in het shirt van AZ, dat hem transfervrij zag vertrekken naar Lazio.

Hoedt stapte twee jaar later voor zestien miljoen euro over naar Southampton, maar een vaste plaats zat er in Engeland evenwel niet in. Na een verhuurperiode bij Celta de Vigo volgde vorig jaar de tijdelijke overgang naar Antwerp. Een vervolg in de Jupiler Pro League behoort volgens de verdediger niet tot de mogelijkheden. "Jullie hebben al vaak genoeg geschreven dat de aankoopoptie acht miljoen euro bedraagt, en op dit moment is het onrealistisch dat een Belgische club dat betaalt", zo verzucht de realistische Hoedt, die 25 wedstrijden speelde voor de Belgische club. "Zelfs zonder corona denk ik dat het te hoog gegrepen was. Antwerp kan de optie nog tot 31 mei lichten, maar ik weet intussen genoeg. De club moet zelf maar een statement naar buiten brengen, maar voor mij houdt het in dat mijn tijd bij Antwerp erop zit."

De voormalig AZ’er heeft ervaring in de Premier League en Serie A en wil na de zomerstop wederom in een topcompetitie spelen. "Dat is wel de bedoeling, ja. Ik heb al een aantal aanbiedingen op zak van clubs in die competities", verduidelijkt Hoedt de situatie omtrent zijn toekomst op clubniveau. "Maar ik moet afwachten. En overleggen met Southampton. Wat duidelijk is, is dat ik op een jaartje als huurling niet meer zit te wachten. Ik wil dit keer een definitieve verhuizing."