Conflict over salariskorting: ‘Clubs dreigen spelers met sancties’

Niet alle profspelers in Nederland willen zomaar geld inleveren. Begin mei was er een akkoord tussen werkgeversorganisatie FBO, spelersvakbonden VVCS en ProProf en de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV) over noodmaatregelen naar aanleiding van de coronacrisis. Er zou onder meer een centrale regeling over het inleveren van salaris komen, maar spelers willen eerst meer duidelijkheid, zo laat zaakwaarnemer Revien Kanhai van Forza Sports Group weten.

Er zijn volgens het Eindhovens Dagblad de nodige discussies in en rondom de kleedkamers. Soms worden spelers zelfs onder druk gezet om te tekenen, zegt Kanhai tegenover de krant. "Wij adviseren onze spelers om kritische vragen te stellen", aldus de belangenbehartiger. "Waar is het geld voor bedoeld? Waar gaat het naar toe? Ligt er een plan om de rest van het personeel te helpen en is er alleen een afdracht nodig zolang het stadion leeg is?"

Dybala: 'Was niet makkelijk om met 25 man akkoord te gaan met salarisverlaging'

Er is echter niets bindend bij het akkoord, waardoor clubs en spelers moeten overleggen. "De sociale partners hebben een prima aanbeveling gedaan. Arbeidsrechtelijk heeft een speler echter het recht om 'nee' te zeggen. Buitenlandse zaakwaarnemers liggen soms dwars voor loonreducties en dat kan bijvoorbeeld om strategische redenen zijn." Kanhai constateert helaas dat er in Nederland enkele clubs zijn die zich 'niet correct' gedragen naar de speler toe.

"Ze dreigen met sancties", stelt Kanhai. "Maar het is een onjuiste strategie van clubs om te dwingen, men moet gaan beseffen dat we samen uit de crisis moeten gaan komen en dus gezamenlijk oplossingen moeten vinden. In dit geval dus spelers en clubs samen. Je dient een gezamenlijk doel. Ervoor zorgen dat de club gezond blijft en er geen onnodige banen verloren gaan."

Het Algemeen Dagblad meldde vrijdagavond op basis van gesprekken met drie zaakwaarnemers van spelers dat Ajax nog altijd geen akkoord heeft bereikt over een verlaging van de salarissen. Maandag bracht de Amsterdamse club zelf naar buiten dat er al wél overeenkomst was bereikt met de spelers over een reductie, maar het dagblad sprak dat nadrukkelijk tegen.