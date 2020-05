Depay stelt als voice-over enkele indringende vragen op Instagram: ‘Wat als?’

Memphis Depay is tijdens de voetballoze periode keihard bezig aan zijn herstel, zo blijkt zondag uit een video op de Instagram-pagina van de aanvaller van Olympique Lyon. In het filmpje is te horen hoe de international van het Nederlands elftal als voice-over met enkele rake boodschappen komt, onder meer over het uitgestelde EK en de kritiek van sommige mensen op het herstelproces van Depay, die in december vorig jaar uitviel met een zware kruisbandblessure.

"Stel je voor dat je keihard naar een doel toewerkt en het wordt vervolgens geschrapt", zo lijkt Depay te verwijzen naar het EK, dat vanwege de coronacrisis is verplaatst naar de zomer van 2021. "Moet je je dat eens voorstellen. Dan word je iedere dag met gemengde gevoelens wakker. Stel je dat eens goed voor...Vandaag is het precies 149 dagen na mijn operatie. En ik voel mij behoorlijk sterk. Ik voel mij héél erg sterk. En ik voel mij in balans. Niet alleen op fysiek vlak, maar ook mentaal en geestelijk."

Depay, die zich in het filmpje behoorlijk in het zweet werkt, kijkt vervolgens terug op de afgelopen maanden en stelt in dat kader een belangrijke vraag: ‘Wat als? Wat als ik niet in mijzelf had geloofd? Wat was er gebeurd als ik op mentaal gebied niet sterk was geweest? En de mensen die steeds zeiden: ‘Hij overhaast de dingen’. Alle reacties die ik kreeg, de wereld kijk over mijn schouder mee. Wat zou er gebeuren als dat in mijn hoofd zou gaan zitten? Daarom kom ik met deze boodschap, speciaal voor iedereen die ook moet herstellen van een zware blessure en zware tijden beleven."

"Juist tegen die mensen wil ik zeggen: ‘Geloof in jezelf en stel je vertrouwen op God. Accepteer je situatie, ik weet zeker dat je het zal redden. Als ik het kan, dan kan jij het ook. Geef dus niet op", zo besluit Depay zijn boodschap. De woorden van de Nederlandse aanvaller op Instagram krijgen bijval van onder meer Ryan Babel en Lyon, terwijl ook veel fans van de aanvaller met complimenten komen.