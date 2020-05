Xavi adviseert Barcelona tweetal over te slaan en verwijst naar droomtransfer

Barcelona is in de afgelopen periode in verschillende buitenlandse media herhaaldelijk gelinkt aan Pierre-Emerick Aubameyang en Sadio Mané, maar volgens oud-middenvelder Xavi heeft de Catalaanse grootmacht dergelijke aanvallers niet per se nodig. De huidige trainer van Al-Sadd in Qatar is van mening dat het bestuur van Barcelona er alles aan moet doen om Neymar terug te halen naar het Camp Nou.

"Spelers als Mané en Aubameyang weten doorgaans wel raad met ruimte achter de verdediging van de tegenstander", zo stelt Xavi, die Barcelona achttien jaar diende als speler, in een interview op de Instagram-pagina van roadto2022.es. Om er gelijk aan toe te voegen. "Maar Barcelona heeft juist spelers nodig die heel goed zijn in de kleine ruimte. Het zal niet makkelijk zijn om dergelijke spelers te vinden. Samuel Eto’o kon dat heel goed en tegenwoordig is Luis Suárez daar een meester in."

Frenkie weer op trainingsveld Barcelona, Messi verschijnt zonder baard

Xavi slaat Lautaro Martínez en Timo Werner, die eveneens zijn genoemd bij Barcelona, over en start een lofzang op Neymar. "Hij hoort tot de beste drie of vijf spelers ter wereld", zo krijgt de aanvaller van Paris Saint-Germain als compliment mee. Ik hoop echt dat hij terugkeert bij Barcelona. Ik heb nog met hem samengespeeld en ik weet zeker dat Neymar veel kan toevoegen aan het elftal." De Braziliaanse aanvaller lijkt wel oren te hebben naar een terugkeer in Barcelona, maar vanwege de coronacrisis is het nog maar de vraag of er een miljoenendeal wordt gesloten met PSG.

Neymar komt bij een terugkeer in LaLiga weer samen te spelen met Lionel Messi, die volgens Xavi nog jaren meekan op topniveau in Spanje. "Hij zorgt altijd ontzettend goed voor zichzelf en ik zie hem zeker nog wel op een WK spelen", verwijst de voormalig controleur van Barcelona naar het WK van 2022 in Qatar. "We hebben het hier namelijk wel over de beste voetballer aller tijden", zo besluit Xavi zijn relaas.