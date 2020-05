Rooney: ‘Hij was bij Manchester United bijna net zo belangrijk als Ronaldo’

Wayne Rooney speelde tussen 2005 en 2012 bij Manchester United samen met Ji-Sung Park en de aanvaller van Derby County heeft louter goede herinneringen aan de Zuid-Koreaan. Rooney is vooral lovend over de ongebreidelde werklust van de voormalig PSV’er en de oud-spits van the Red Devils zal met name een wedstrijd tegen AC Milan in de Champions League in 2010 nooit meer vergeten.

"Als je tegen een twaalfjarige fan begint over Cristiano Ronaldo, dan zegt hij waarschijnlijk gelijk: ‘Ja, dat was een geweldige speler voor Manchester United’. Maar bij de naam Ji-Sung Park gaat er waarschijnlijk geen belletje rinkelen", zo schrijft Rooney in zijn column voor The Sunday Times. "Wij als spelers weten echter dat hij bijna net zo belangrijk is geweest voor het succes van Manchester United als Ronaldo. Park werd niet gezien als topspeler, maar was desondanks zeer belangrijk voor het collectief." Park veroverde op Old Trafford onder meer vier landstitels en de Champions League in 2008.

Rooney geeft de clash met AC Milan in 2010, door Manchester United met 2-3 gewonnen, als voorbeeld. "Ik zal de teambespreking van Sir Alex Ferguson nooit meer vergeten. Hij zei letterlijk tegen Park: ‘Het is voor jou vandaag niet belangrijk of je aan de bal komt of passes geeft. Jouw taak is het uitschakelen van Andrea Pirlo. Dat is alles: Pirlo. Ik denk dat Pirlo die wedstrijd slechts veertig passes heeft gegeven en 95 procent daarvan ging naar achteren toe. Park wist als geen ander hoe je een opdracht van de manager moest uitvoeren."

De oud-aanvaller van Manchester United is minder lovend over Gerard Piqué, die in het begon van zijn loopbaan enkele jaren in Engeland speelde. Rooney snapt wel waarom Ferguson hem uiteindelijk verkocht aan Barcelona, zeker nadat Piqué in november 2007 opzichtig faalde tegen Bolton Wanderers. "Die uitwedstrijd was altijd al verschrikkelijk, want het was altijd een fysieke uitputtingsslag. Met dat duel kwam gelijk een einde aan de carrière van Piqué bij Manchester United. Hij was nog erg jong en niet opgewassen tegen de pesterijen van de Bolton-spelers. Ik denk dat Ferguson toen tot de conclusie kwam dat hij niet geschikt was voor de Premier League."