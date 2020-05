Topspelers laten boodschap voor Ziyech achter: ‘Je moet snel naar de gym!’

Hakim Ziyech verlaat Ajax komende zomer voor een dienstverband bij Chelsea. De NOS pakt zondagavond vanaf 17.30 uur uit met een groot afscheidsinterview met de aanvallende middenvelder annex buitenspeler, die uitgebreid met freestylevoetballer en YouTuber Soufiane Touzani praat. Een hele reeks topspelers heeft voor Ziyech een videoboodschap achtergelaten.

In een video die de NOS publiceert op Twitter, is te zien hoe Frenkie de Jong, Steven Bergwijn, Matthijs de Ligt, Khalid Bouhlarouz, Mohamed Ihattaren, Tammy Abraham, Anwar El Ghazi en Jetro Willems een boodschap achterlaten voor Ziyech. “Gefeliciteerd met je transfer naar Chelsea, helemaal verdiend! Zowel als speler als persoon ben je echt een topper. Blijf gewoon wie je bent, dan ga je het daar ook maken”, laat De Jong weten. Bergwijn feliciteert ‘broski’ Ziyech met ‘deze prachtige stap’.

Hakim Ziyechs vrienden en oud-/toekomstige ploeggenoten hebben nog een mooie boodschap voor hem, voordat de baltovenaar naar Chelsea vertrekt. Ziyech meets Touzani meets NOS Sport: 17.30 uur

“Ik weet zeker dat je het gaat laten zien in de Premier League en dat het je goed gaat. Succes”, zegt De Ligt. Ook van Bouhlarouz ontvangt Ziyech een felicitatie. “Ik kan niet wachten om Sky Sports te kijken en die ballen weer in de kruising te zien vliegen”, voegt Ihattaren toe. Toekomstig ploeggenoot Abraham wenst Ziyech ‘het beste voor de rest van het seizoen’. “Bel me als je langs wil komen en je bij het team wil voegen. Ik ben er klaar voor! Hoop je snel te zien.”

“Bereid je goed voor! Ga heel snel naar die gym! Je moet heel snel naar de gym gaan, want in de Premier League zijn het alleen maar beesten”, zegt El Ghazi, die voor Aston Villa speelt, met een glimlach. Ook Willems, afgelopen seizoen op huurbasis uitkomend voor Newcastle United, spreekt Ziyech met een knipoog toe. “Als je maar tegen de trainer zegt dat je tegen ons buikgriep hebt. Dan komt alles goed!”