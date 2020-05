‘Ibrahimovic blijft zeker niet bij AC Milan, afwachten of hij voor ons kiest'

De toekomst van Zlatan Ibrahimovic lijkt ongewis, nu er nog steeds geen duidelijkheid is over het al dan niet verlengen van zijn aflopende verbintenis bij AC Milan. Goede vriend Sinisa Mihajlovic denkt zeker te weten dat de 38-jarige aanvaller twee keuzes heeft. Ibrahimovic blijft in de Serie A spelen, maar dan wel bij Bologna, of hij kiest voor een avontuur in geboorteland Zweden.

"Zlatan belde mij een paar dagen geleden, we zullen in de zomer meer weten over zijn toekomst als voetballer", verklaart de trainer van Bologna in het Servische televisieprogramma Vece sa Ivanom Ivanovicem. De oud-verdediger plaatst echter gelijk een veelzeggende kanttekening. "Hij blijft zeker niet bij AC Milan. Het is afwachten of hij dan voor Bologna kiest of definitief terugkeert in Zweden." Ibrahimovic, die in januari werd gepresenteerd in het San Siro, zou volgens de Italiaanse media grote twijfels hebben over een langer verblijf in Milaan, zeker na het tussentijdse ontslag van directeur voetbalzaken Zvonimir Boban.

Mihajlovic, die bij Bologan samenwerkt met de Nederlanders Stefano Denswil, Mitchell Dijks en Jerdy Schouten, koestert de hechte band met Ibrahimovic buiten het veld, al hoeft dat volgens hem niet doorslaggevend te zijn in de keuze van de routinier wat betreft zijn volgende club. "Ibra behandelt mij heel anders dan hoe hij omgaat met andere mensen. Hij let bij mij op zijn woorden en zijn gedrag." Om er met een kwinkslag aan toe te voegen. "Dat komt omdat gevaarlijke mensen oog hebben voor andere gevaarlijke mensen."

Ibrahimovic is naast Bologna recentelijk ook gelinkt aan Napoli, waar oud-ploeggenoot Gennaro Gattuso sinds enkele maanden de scepter zwaait als trainer. De voormalig spits van onder meer Ajax, Barcelona en Internazionale heeft volgens verschillende media in Italië ook de mogelijkheid om als assistent van Mino Raiola het vak van zaakwaarnemer te leren. Ibrahimovic is sinds eind vorig jaar als mede-eigenaar verbonden aan Hammarby IF, waardoor is gesuggereerd dat hij zijn loopbaan afsluit bij de Zweedse club.