‘Dat weten ze bij FC Twente heel goed, daar hebben ze mijn CV niet voor nodig’

FC Twente nam onlangs afscheid van Ted van Leeuwen, waardoor de vacature van technisch directeur in de Grolsch Veste vacant is. Daarnaast is ook de zoektocht naar een nieuwe trainer en hoofd opleidingen in volle gang. Mark Wotte, die ooit als jeugdspeler voor de Tukkers uitkwam, zou een dienstverband in Enschede leuk vinden, maar de huidige directeur van de jeugdopleiding van Al-Wahda in Abu Dhabi wacht rustig af op wat komen gaat.

"Zou leuk zijn, maar ik denk dat ze bij FC Twente zelf heel goed weten wie ze voor die functies moeten hebben, daar hebben ze mijn CV niet voor nodig", benadrukt Wotte in een interview met het Algemeen Dagblad. "Ik hoop dat ze kiezen voor mensen met visie, die bovendien gevoel hebben bij de club." De oud-trainer van onder meer Willem II en RKC Waalwijk werkt al enige tijd in het buitenland, maar zijn geboorteplaats Enschede blijft altijd trekken. " Ja, absoluut! Ik ben er al veertig jaar weg, maar kom er nog regelmatig."

Wotte toog vorig jaar zomer samen met Maurice Steijn naar Al-Wahda. Laatstgenoemde werd echter al na drie wedstrijden de laan uitgestuurd. "Maurice is een maatje van me, maar onze benoemingen stonden los van elkaar", zo nuanceert de opleider. "Ik ben ook later gekomen dan hij en heb geen bemoeienis met het eerste elftal van Al-Wahda." Desondanks was het voortijdige vertrek van Steijn uit Abu Dhabi een forse tegenslag. "Dat hij na drie wedstrijden al werd ontslagen, was wel een domper, maar is hier niet ongebruikelijk. Ik ben directeur van de jeugdopleiding en begeleid de jeugdcoaches individueel. Ik sta zelf alleen nog op het veld voor individuele trainingen aan extra getalenteerde jeugdspelers."

Na dertien jaar in het buitenland is de kans zeker aanwezig dat Wotte op korte termijn terugkeert in Nederland. "We maken binnenkort de balans op of we terug gaan of niet. Nadat ik twee jaar technisch directeur bij Feyenoord was geweest, heb ik nog een seizoen RKC Waalwijk getraind, dat toen ook in de Eredivisie speelde. Vervolgens ben ik naar het buitenland vertrokken", verduidelijkt Wotte de situatie. "Ik heb in totaal zeven jaren voor de Schotse en Marokkaanse voetbalbond gewerkt, heb nog in Roemenië en Egypte getraind, maar het jaar dat ik bij Southampton heb gewerkt, heeft de meeste indruk gemaakt. Qua beleving is er niets mooiers dan werken Engeland." Wotte was na het ontslag van Jan Poortvliet enige tijd interim-manager bij the Saints. Na de degradatie uit de Championship en de komst van een nieuwe eigenaar werd in de zomer van 2009 echter afscheid genomen van de Nederlander.