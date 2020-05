Rooney: ‘Ik dacht toen gelijk: Jezus, dit kan ik Van Gaal maar beter vertellen‘

Louis van Gaal veroverde in mei 2016 de FA Cup met Manchester United, maar het was niet voldoende voor het bestuur van the Red Devils om de samenwerking met de Nederlandse manager voort te zetten. De beslissing om Van Gaal kort na de triomftocht in het bekertoernooi op straat te zetten kwam als een grote schok voor Wayne Rooney, die een goede band onderhield met de voormalig bondscoach van Oranje.

"Ik was er echt kapot van dat Louis toen werd ontslagen", citeert de Daily Mirror uit het nieuwe boek van Van Gaal, genaamd LvG - De trainer en de totale mens. "Ik vond het namelijk echt geweldig om met hem te werken. We hadden met Louis aan een derde seizoen moeten beginnen, dan waren we echt zoveel sterker geweest." De huidige aanvaller van Derby County weet dat Van Gaal geen geluk had met blessures. "Ons beste team was goed genoeg voor de topvier, maar we kwamen in de problemen bij blessures, omdat we niet meer over dezelfde kwaliteit beschikten als in de jaren ervoor."

Rooney kreeg rond de tijd van het winnen van de FA Cup het idee dat Van Gaal het elftal naar zijn hand begon te zetten. "In die twee seizoenen heb ik meer geleerd dan onder elke andere manager, daarom zal ik hem voor altijd dankbaar zijn. Niet alleen omdat hij mij aanvoerder maakte, maar ook voor het vertrouwen en het geloof dat hij in mij had." Rooney werkte met onder meer Sir Alex Ferguson en José Mourinho op Old Trafford, maar Van Gaal staat bovenaan zijn lijstje met favoriete managers. "De samenwerking met Louis was onbetaalbaar, omdat ik zoveel van hem leerde. Ik had me geen beter voorbeeld kunnen wensen."

Van Gaal ging ook goed om met incidenten rondom spelers die breed werden uitgemeten in de media. Zo werd Rooney ooit in beschonken toestand knock-out geslagen door toenmalig ploeggenoot Phil Bardsley tijdens een bokswedstrijdje in de keuken. "Toen die beelden viral gingen, dacht ik: Jezus, dit kan ik de manager maar beter vertellen." Van Gaal had Rooney kort daarvoor tot aanvoerder benoemd bij Manchester United. Maar toen ik kort daarna het kantoor van de manager binnenliep, barstte hij gelijk in lachen uit toen hij me zag. Het was totaal geen probleem voor Louis. De media hadden het incident behoorlijk uitvergroot, maar Louis moest er alleen maar om lachen."