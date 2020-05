Lacazette werkt zich voor tweede keer in de nesten met gebruik ‘hippy crack’

Alexandre Lacazette heeft zichzelf in de nesten gewerkt. De Daily Star pakt zondagochtend uit met beelden waarop te zien is hoe de 28-jarige spits van Arsenal vanuit een ballon inhaleert. De beelden leiden op social media tot de nodige kritiek, daar het niet de eerste keer is dat Lacazette zich schuldig maakt aan het gebruik van lachgas.

In augustus 2018 doken video’s op waarin te zien was hoe Matteo Guendouzi, Mesut Özil, Pierre-Emerick Aubameyang en Lacazette tijdens een ‘wild champagne- en wodkafeest’ hippy crack, zoals lachgas in Engeland wordt genoemd, inhaleerden vanuit een ballon. De clubleiding van Arsenal was woest en wees het viertal op hun ‘verantwoordelijkheden’. Lacazette heeft zich nu op vergelijkbare wijze in de nesten gewerkt en de Daily Star schrijft dat zijn werkgever waarschijnlijk woedend is.

Op de beelden die de Daily Star in handen heeft, is te zien hoe Lacazette langzaam inhaleert vanuit de ballon. Daarna laat de spits van Arsenal zich met zijn ogen dicht achterover vallen op zijn bank. Lacazette zou daarnaast naar vrienden een bericht gestuurd hebben met de tekst: At home, chilling and doing balloons. De Daily Mail heeft tevergeefs geprobeerd om navraag te doen bij Lacazette en diens zaakwaarnemer naar het voorval.

Lacazette is niet de eerste Premier League-speler die in de problemen komt wegens het inhaleren van lachgas, want eerder gingen ook onder meer Raheem Sterling, Kyle Walker en Jack Grealish in de fout. De zestienvoudig Frans international speelt sinds de zomer van 2017 in het shirt van Arsenal, waar zijn contract nog loopt tot medio 2022. Voorlopig was Lacazette in 114 optredens voor the Gunners goed voor 45 doelpunten.