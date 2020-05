FC Twente breekt alle records: ‘Ongekend, trots, wat een dag!’

Ruim achtduizend supporters van FC Twente hebben na één dag al een nieuwe seizoenkaart aangeschaft, zo heeft de club in de nacht van zaterdag op zondag laten weten. De Enschedese club maakt bekend dat er inmiddels 8.157 seizoenkaarten zijn verkocht. “Ongekend, trots, wat een dag”, zo valt via de sociale media-kanalen te lezen.

"Bedankt voor deze geweldige steun, we hopen jullie snel weer te treffen in een kolkende Grolsch Veste. Iedereen die op wat voor manier dan ook geholpen heeft, dankjewel." Elke supporter die zaterdag zijn seizoenkaart verlengde, kreeg een coupon om bij de eerste wedstrijd in De Grolsch Veste mét publiek een gratis broodje af te halen. Een aantal van hen kreeg zelfs bezoek aan huis van onder meer Andy van der Meijde, Fred Rutten en Niels Overweg en werd getrakteerd op het bekende broodje beenham.

FC Twente startte de verkoop zaterdagochtend om negen uur en al snel werd duidelijk dat alle records zouden worden gebroken. Na amper drie uur stond de teller immers al op vijfduizend verkochte seizoenkaarten. Vorig jaar verkocht FC Twente na één dag 1300 seizoenkaarten en dat was ook nog eens op de dag na de huldiging na het behalen van het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie.

“We zijn overdonderd”, vertelt woordvoerder Richard Peters in gesprek met RTV Oost. Het is immers nog maar de vraag wanneer de Eredivisie weer van start gaat maar vooral wanneer supporters weer naar het stadion kunnen. Zo bestaat de vrees dat mensen in 2020 niet meer naar voetbalwedstrijden mogen, maar voor de fans van FC Twente is dat geen reden om af te haken.

Seizoenskaart verlengd, dus een broodje beenham. Leuke actie van #FCTwente pic.twitter.com/FTboDUDlsz — Karel van Dijk gab.ai (@Karelvd52) May 16, 2020

“Dat klopt”, zegt Peters. “Sportief moet je altijd afwachten wat er gebeurt, maar dit seizoen is het natuurlijk helemaal anders.” FC Twente biedt bij de seizoenkaarten drie opties aan hoe om te gaan met de tegemoetkoming voor de thuiswedstrijden die in het komende seizoen zonder publiek gespeeld moeten worden. Behalve volledig afzien van de tegemoetkoming, kunnen supporters die ook laten bijschrijven op een tegoedkaart voor consumpties in het stadion of ze laten verrekenen met de aanschaf van een kaart voor 2021/22. De keuze van de fans is vooralsnog evenredig verdeeld.