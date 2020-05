Blije Hertha BSC-spelers negeren gedragscodes: ‘Ik vraag om begrip’

De zege bij TSG Hoffenheim (0-3) leidde bij Hertha BSC tot grote vreugdetaferelen op het veld. Daarbij overtraden de bezoekers echter wel af en toe de nieuwe gedragscode voor de profvoetballers die vanwege de coronacrisis in de Bundesliga van kracht is. Elkaar knuffelen en omhelzen is volgens de huidige richtlijnen absoluut niet de bedoeling.

“Ik hoop dat de mensen in de buitenwereld hiervoor begrip kunnen opbrengen”, reageerde Bruno Labbadia, die bij Hertha zijn debuut maakte, na afloop. “Die emoties horen er gewoon bij. Mijn ploeg was gewoon blij en gelukkig. Hopelijk snappen de mensen dat. Nogmaals, ik vraag om begrip”, benadrukte de oefenmeester, die zelf ook één van zijn assistenten even omarmde.

Op de andere velden in de Bundesliga werd het juichen op afstand over het algemeen wel goed toegepast, soms met een dansje erbij of even een aanraking met de ellebogen of vuisten. Voor sancties wegens de fysieke contacten hoeft Hertha BSC in principe niet te vrezen. Het gaat hierbij slechts om aanbevelingen in het omvangrijke hygiëneprotocol dat voor de Bundesliga is opgesteld.

Een woordvoerder van de Deutsche Fussball Liga (DFL) benadrukte in gesprek met Sport1 dat 'juichen geen component is van het medisch-organisatorische concept'. Er zijn wel adviezen verstrekt, maar het uitdelen van straffen acht de DFL onnodig. Politicus Markus Soder waarschuwde recent al dat spelers die de regels niet naleven een symbolische rode kaart riskeren. "Als gezondheidsexperts deze suggesties overmaken en de Bundesliga kosten nog moeite bespaart om via slimme ideeën een ingenieus plan op poten te zetten, dan moeten de voetballers zich simpelweg aan die richtlijnen houden. Anders mag je van het veld. Dat is zo in het voetbal, en dat is zo in het echte leven."

De overwinning op het Hoffenheim van Alfred Schreuder kwam Hertha, waar Javairo Dilrosun in de negentigste minuut inviel, zeer gelegen in de strijd tegen degradatie. De club uit Berlijn, die voorlopig elfde staat, had slechts twee punten aan de drie voorgaande Bundesliga-duels overgehouden.