Real Madrid liet Mohamed Salah twijfelen: ‘De aanbieding was héél goed’

Real Madrid was iets meer dan twee jaar geleden van zins om Mohamed Salah van Liverpool over te nemen. De aanvaller was toentertijd bezig aan zijn eerste seizoen op Anfield en kende met uiteindelijk 44 doelpunten in 52 officiële duels het allerbeste seizoen uit zijn loopbaan. Enkele maanden voorafgaand aan de Champions League-finale tussen Real Madrid en Liverpool ontving de Egyptisch international een aanbieding uit Madrid.

Hany Ramzy, voormalig assistent-bondscoach van Egypte, onthult in gesprek met OnTime Sports de concrete interesse vanuit de Spaanse hoofdstad. “In maart 2018 hadden we een trainingskamp in Zwitserland. Ik was met Salah in gesprek en hij vertelde mij dat Real Madrid een aanbieding had gedaan. De aanbieding was zelfs héél goed.”

Ramzy was destijds officieel nog geen assistent. Hij was in Zwitserland om toenmalig bondscoach Héctor Cuper te ondersteunen en werd assistent-bondscoach toen de Argentijn werd vervangen door Javier Aguirre. “Salah besprak het voorstel met Cuper en met mij. Hij twijfelde, maar uiteindelijk besloot hij bij Liverpool te blijven omdat hij zich daar goed voelde”, zo verzekert de Egyptenaar.

Luttele maanden later streden Real Madrid en Liverpool in Kiev om de Champions League-trofee. Voor Salah zat de eindstrijd er na een duel met Sergio Ramos al snel op en de Spaanse topclub won met 3-1. Een jaar later bereikte het team van manager Jürgen Klopp opnieuw de finale en stapte men dankzij een 0-2 zege op Tottenham Hotspur als winnaar van het veld.

Salah, die volgende maand 28 jaar wordt, ondertekende zes weken later een nieuw contract met Liverpool. Hij kan dit seizoen de eerste Egyptenaar worden die de Premier League wint en wil daarnaast geschiedenis schrijven met het nationale elftal. “Salah is ambitieus. Hij vertelde mij dat hij de Afrika Cup driemaal op rij wil winnen, net als Egypte in 2006, 2008 en 2010.” Egypte bereikte in februari 2017 de finale van het Afrikaanse landentoernooi, maar Kameroen bleek een maatje te groot: 1-2.