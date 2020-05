Chelsea meldt zich ondanks geaccepteerd bod Man United

Internazionale heeft Andrea Pinamonti aangeboden bij Fiorentina. Eerstgenoemde club hoopt de aanvaller te kunnen betrekken in een ruildeal, waarbij Federico Chiesa de omgekeerde weg moet bewandelen. (Diverse Italiaanse media)

Boubakary Soumaré is bereid om te luisteren naar het aanbod van Newcastle United. De middenvelder van Lille OSC wordt ook gelinkt aan Manchester United, Real Madrid en Liverpool. (Newcastle Chronicle)

Onlangs werd in de Engelse media beweerd dat Manchester United al akkoord zou zijn met zijn werkgever Olympique Lyon over een transfer.