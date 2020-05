Harm van Veldhoven plots om tafel met Manchester City: ‘Een rollercoaster’

Harm van Veldhoven leek deze week als operationeel directeur van het Belgische Lommel SK af te stevenen op een faillissement, totdat de eigenaren van Manchester City aanklopten. Van Veldhoven voerde namens de tweedeklasser uit België onderhandelingen met de City Football Group en besloot Lommel SK te verkopen om het voortbestaan van de club te kunnen garanderen. "Ik zat in een rollercoaster", verklaart Van Veldhoven tegenover het Algemeen Dagblad.

Van Veldhoven was eerder in dienst als trainer en technisch directeur van Roda JC, waar hij afgelopen zomer vertrok na een conflict met de dubieuze 'geldschieter' Mauricio de la Vega. Sindsdien is de oud-voetballer actief voor Lommel SK, de club die zich ternauwernood wist te handhaven op het tweede Belgische niveau. Toen de coronacrisis uitbrak begon het te rommelen bij de club, zeker toen de Israëlische advocaat én eigenaar Udi Shochatovitch de geldkraan dichtdraaide.

Lommel dreigde de proflicentie te verliezen, totdat vrijdag werd bekend dat de City Football Group, tevens eigenaar van onder meer Manchester City, Melbourne City en New York City, interesse toonde. De overname was vervolgens snel beklonken, zegt Van Veldhoven. "Waarom Lommel SK? De ligging is interessant, Eindhoven Airport is dichtbij. Verder heeft het Belgische voetbal aan uitstraling gewonnen en zijn de salarissen voor niet-EU-spelers (81.000 euro, red.) een stuk lager dan in Nederland (436.000 euro, red.). Met de financiële mogelijkheden van de CFG ziet de toekomst er ook voor Lommel goed uit."

Door de financiële steun van de nieuwe eigenaren stelt Lommel nieuwe ambities. "City is niet naar hier gekomen om de bomen in het mooie groene bos te tellen. Het idee is om in een x-aantal jaren om promotie te spelen”, aldus Van Veldhoven, die als speler 213 keer uitkwam voor Lommel en vanaf 2000 drie jaar hoofdtrainer was van de club.