Ronald de Boer krijgt bijzonder verjaardagscadeau; Kylian Mbappé kijkt ogen uit

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Ronald de Boer vierde vrijdag zijn vijftigste verjaardag samen met tweelingboer Frank. De analist kreeg een bijzonder cadeau: een kruiwagen om zijn wijnverzameling in te vervoeren.





Zaterdag ging de bal weer rollen in de Duitse Bundesliga en dat betekende dat Nigel de Jong weer eens kon aanschuiven bij beIN Sports als analist.





Ook Cesc Fàbregas en Kylian Mbappé bekeken de hervatting van de Bundesliga, al leek eerstgenoemde er maar amper van te kunnen genieten vanwege de troosteloze ambiance zonder fans.





I feel like I’m watching a training session. U can hear all players and coaches shouting. Now we will value the power of the fans even more. Captains choosing pitch sides with 3 meters distance when straight away they have to fight for every ball against each other face to face..