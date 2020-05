Wijnaldum volgt voorbeeld Van Dijk en Suárez en steunt jeugdliefde

Georginio Wijnaldum doet in tijden van corona een financiële bijdrage aan zijn jeugdliefde Sparta Rotterdam, zo laat de middenvelder van Liverpool weten op Twitter. Wijnaldum volgt daarmee het voorbeeld van zijn Oranje-ploeggenoot Virgil van Dijk, die zaterdagmiddag al liet weten zijn voormalige club FC Groningen te steunen. Ook Luis Suárez toonde zich bereid om een bijdrage aan De Trots van het Noorden te doen.

Virgil van Dijk liet weten vier seizoenkaarten weg te geven. “Ik heb vier seizoenkaarten voor het komend seizoen gekocht", schreef de verdediger van Liverpool op Twitter. "Hiermee help ik FC Groningen in deze moeilijke tijd. De seizoenkaarten worden uiteindelijk verloot onder FC-fans die er zelf geen kunnen aanschaffen." Wijnaldum gaat exact hetzelfde doen. "Ai Virgil, topactie!", schrijft de middenvelder. "Ik volg je en ga dit ook voor fans van Sparta Rotterdam doen."

Ai Virgil, top actie?? ik volg je en ga dit ook voor fans van @SpartaRotterdam doen — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) May 16, 2020

Wijnaldum werd op zesde opgenomen in de jeugdopleiding van Sparta, maar zou nooit debuteren voor de Kasteelheren, omdat hij op dertienjarige leeftijd de overstap maakte naar stadsgenoot Feyenoord. Daar maakte hij in januari 2007 zijn eerste minuten voor de hoofdmacht, om in 2011 verkocht te worden aan PSV. Wijnaldum nam in 2015 met een landstitel afscheid van de Eindhovenaren, om voor Newcastle United te gaan spelen. Een jaar later werd hij verkocht aan Liverpool, waar hij nu bezig is aan zijn vierde seizoen.

Sparta verkeert door de coronacrisis in financieel zwaar meer, maar vrijdag kwam een lichtpuntje naar buiten: alle werknemers van de Rotterdammers, inclusief spelers, trainers en de directie hebben unaniem ingestemd met het zogenoemde sociaal akkoord dat eerder binnen het Nederlands profvoetbal werd afgesproken. Dat houdt in dat Sparta de komende tijd bespaart op de salarissen van zijn personeel.